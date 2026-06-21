Un petardo quema una palmera en la plaza América en plenas Hogueras de Alicante
El incidente exige la intervención de los bomberos en el barrio de Campoamor y causa momentos de tensión
Un petardo lanzado este domingo por un menor en la plaza América, en el barrio de Campoamor, ha provocado un incendio en una de las palmeras de la zona, obligando a intervenir a los bomberos en plenas Hogueras.
Según realta uno de los testigos, un petardo que emitía "fuego y se movía en el aire" impactó contra la copa de una palmera. Las llamas comenzaron entonces a afectar a la parte superior del árbol y fueron extendiéndose hacia abajo, llegando a quemar cerca de la mitad de la palmera.
La rápida actuación de los bomberos permitió sofocar el incendio en un primer momento. Sin embargo, los efectivos tuvieron que regresar poco después al lugar al reactivarse el fuego, ya que la combustión no había quedado extinguida.
El incidente generó momentos de tensión entre los vecinos y asistentes que se encontraban en la plaza. Finalmente, los bomberos lograron apagar por completo las llamas y trasladaron que la palmera es segura, que no existe riesgo de caída
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