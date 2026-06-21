Entrevista
El pirotècnic de la mascletà de hoy: "Queremos que sea una de las mascletás más atronadoras en Luceros"
Vicente Solaz, de Fuegos Artificiales del Mediterráneo, promete una mascletà de máxima potencia en Luceros, con un terremoto «bestial», un final aéreo «de infarto» y el reto de renovar el título
Pregunta: ¿Qué tienen preparado para la mascletà de este domingo?
Respuesta: Vamos a realizar un espectáculo con el sello de nuestra casa. No va a haber ninguna sorpresa y la potencia va a ser máxima. Posiblemente vivamos una de las mascletás más atronadoras que se hayan visto nunca en Luceros. El terremoto va a ser bestial y el final aéreo, de infarto. Queremos conseguir nuestro tercer premio.
P: ¿Cuáles son las principales características de su pirotecnia?
R: Nuestro sello está caracterizado por la potencia en la ejecución y vamos a por todas.
P: ¿Dónde ve que más pueden sorprender al público alicantino?
R: En la potencia, va a ser una mascletà con un final de infarto que no va a dejar indiferente a nadie. Es lo que el público alicantino reclama constantemente.
P: ¿Cómo valora que este año se haya reducido el tiempo mínimo?
R: No es justo que un espectáculo se quede fuera por faltarle unos segundos o pasarse un poco, no hace justicia a una cita de esta categoría. No es necesario poner un tiempo. Puedes hacer la mejor mascletà del mundo y que te descalifiquen por pasarte segundos.
La sonoridad de Alicante es espectacular y cada sitio tiene su encanto
P: ¿Qué más se le ocurre para mejorar el concurso alicantino?
R: La plaza está muy limitada para realizar espectáculos. Tiene poco margen de mejora en cuanto a lo visual y las medidas de seguridad lo condicionan todo. No hay mucho más porque estamos limitados a 150 kilos de pólvora. Las medidas concretas en cuanto a público y distancia de seguridad con los edificios y el público hacen complicado realizar algo que se salga de las normas.
P: El premio continúa estando lejos del de València...
R: Es que queremos comparar dos eventos totalmente diferentes. Las Hogueras tienen su concurso de mascletás y el encanto de Luceros. Y la plaza del Ayuntamiento de València es la catedral de la pólvora. Castellón también tiene un encanto magnífico para disparar... No se puede comparar un escenario con otro.
P: ¿Dónde encuentra el encanto para las mascletás en Luceros?
R: Luceros tiene un ambiente especial para el montaje y la ejecución de la mascletà, el impacto que recibe la gente y el beneficio para la empresa una vez que termina el espectáculo. Es fácilmente comparable a la sensación del público con València pero cada sitio tiene su encanto y ninguno desmerece a otro. El mayor problema de Alicante es el calor a la hora del montaje porque una cosa es marzo y otra en junio. Pero la sonoridad de Luceros es espectacular.
P: Ustedes son los ganadores del año pasado, ¿cuál es su objetivo?
R: Renovar el título, está claro.
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