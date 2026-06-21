El pirotècnic de la mascletà de hoy: "Queremos que sea una de las mascletás más atronadoras en Luceros"

Pregunta: ¿Qué tienen preparado para la mascletà de este domingo?

Respuesta: Vamos a realizar un espectáculo con el sello de nuestra casa. No va a haber ninguna sorpresa y la potencia va a ser máxima. Posiblemente vivamos una de las mascletás más atronadoras que se hayan visto nunca en Luceros. El terremoto va a ser bestial y el final aéreo, de infarto. Queremos conseguir nuestro tercer premio.

P: ¿Cuáles son las principales características de su pirotecnia?

R: Nuestro sello está caracterizado por la potencia en la ejecución y vamos a por todas.

P: ¿Dónde ve que más pueden sorprender al público alicantino?

R: En la potencia, va a ser una mascletà con un final de infarto que no va a dejar indiferente a nadie. Es lo que el público alicantino reclama constantemente.

P: ¿Cómo valora que este año se haya reducido el tiempo mínimo?

R: No es justo que un espectáculo se quede fuera por faltarle unos segundos o pasarse un poco, no hace justicia a una cita de esta categoría. No es necesario poner un tiempo. Puedes hacer la mejor mascletà del mundo y que te descalifiquen por pasarte segundos.

La sonoridad de Alicante es espectacular y cada sitio tiene su encanto

P: ¿Qué más se le ocurre para mejorar el concurso alicantino?

R: La plaza está muy limitada para realizar espectáculos. Tiene poco margen de mejora en cuanto a lo visual y las medidas de seguridad lo condicionan todo. No hay mucho más porque estamos limitados a 150 kilos de pólvora. Las medidas concretas en cuanto a público y distancia de seguridad con los edificios y el público hacen complicado realizar algo que se salga de las normas.

P: El premio continúa estando lejos del de València...

R: Es que queremos comparar dos eventos totalmente diferentes. Las Hogueras tienen su concurso de mascletás y el encanto de Luceros. Y la plaza del Ayuntamiento de València es la catedral de la pólvora. Castellón también tiene un encanto magnífico para disparar... No se puede comparar un escenario con otro.

P: ¿Dónde encuentra el encanto para las mascletás en Luceros?

R: Luceros tiene un ambiente especial para el montaje y la ejecución de la mascletà, el impacto que recibe la gente y el beneficio para la empresa una vez que termina el espectáculo. Es fácilmente comparable a la sensación del público con València pero cada sitio tiene su encanto y ninguno desmerece a otro. El mayor problema de Alicante es el calor a la hora del montaje porque una cosa es marzo y otra en junio. Pero la sonoridad de Luceros es espectacular.

P: Ustedes son los ganadores del año pasado, ¿cuál es su objetivo?

R: Renovar el título, está claro.