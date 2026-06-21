Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy, domingo 21 de junio: tercera mascletà, premios a los mejores monumentos y ofrenda de flores
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Comienzan las Hogueras de Alicante 2026 y las calles vibran con los monumentos más especiales. Este domingo, 21 de junio, desde primera hora de la mañana el jurado visitará las Hogueras, portadas, calles adornadas y ninots al carrer, aunque no será hasta las 17.00 horas cuando se den a conocer todos los ganadores. Este sábado se conocieron los ganadores en categoría infantil, donde la hoguera Ángeles Felipe - Bergé se alzó con el primer premio.
La pólvora volverá a las 14.00 horas a la plaza de los Luceros con la tercera mascletà del concurso de este año, tras el disparo de ayer de Pirotecnia Turis, que no convenció en la plaza.
La primera jornada de la Ofrenda de Flores de este año dará comienzo a las 18.00 horas mientras que por la noche la fiesta se trasladará a las barracas y racós.
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