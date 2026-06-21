Sèneca-Autobusos, tras el sexto puesto: "A nuestra hoguera no le falta nada, es la decisión de trece personas"

El sexto puesto de Sèneca-Autobusos no borra el orgullo que la comisión siente por su monumento: "Cos de Culte". Tras haberse quedado a las puertas de la gloria en 2025 (con un segundo puesto), el jurado ha situado la obra de José Gallego y Toni Pérez a mitad de tabla. Una decisión que no comparten desde la comisión: "Estamos súper contentos, independientemente del resultado. Es la decisión de 13 personas, pero no la de todo el mundo que se ha acercado a verla", ha señalado su presidente, Josep Amand Tomàs.

"No le ha faltado nada. Estamos muy satisfechos y no le cambiaríamos nada", afirman desde Sèneca-Autobusos, donde valoran especialmente el concepto de su hoguera, así como los acabados y la pintura del monumento. "El jurado ha tomado su decisión y nosotros somos respetuosos con ella, pero no somos objetivos, claramente, porque somos parte interesada: es una gran foguera", añade el presidente de la comisión.

Respecto a si esta decisión del jurado pone en entredicho la continuidad de los artistas, Josep Amand Tomàs asegura que, en realidad, supone todo lo contrario: "No estamos abiertos a ningún cambio de ciclo. Es verdad que nunca anunciamos a nuestros artistas antes de Fogueres, pero José Gallego y Toni Pérez tienen nuestro apoyo. Seguirán plantando para nosotros mientras ellos quieran", ha asegurado, avanzando un acuerdo pendiente de formalizarse.

En cuanto al papel del jurado, Josep Amand Tomàs ha defendido que "no procede crítica alguna" porque sus miembros han sido seleccionados por las hogueras de Especial. No obstante, sí ha incidido en que "si el concurso es del Ayuntamiento, lo lógico sería que el nombramiento lo realizara el propio Ayuntamiento", algo en lo que, el también presidente de la Federació de Especials, asegura que están de acuerdo las doce presidencias de la categoría.

Cos de culte, al detalle

Tras lograr el pasado año la segunda posición en Especial, la comisión ha mantenido su apuesta para este 2026 con un presupuesto de 110.000 euros y la confianza en un equipo artístico que lleva más de una década dando forma a sus proyectos. El resultado ha sido una hoguera que busca llamar la atención desde el primer vistazo, pero también invitar a la reflexión a través de una sátira cargada de simbolismo.

El monumento pone el foco en una sociedad obsesionada con la imagen. José Gallego explicó a INFORMACIÓN que la idea parte de un juego de palabras entre "cos" y "cul", convirtiendo esta parte del cuerpo en uno de los elementos protagonistas de la composición. "Creemos que la hoguera debe ser satírica y crítica. Queríamos romper con la tendencia habitual de las caras bonitas y hacer que el personaje principal esté de culo al público", señala el artista.

De hecho, la crítica es (como viene siendo habitual en Sèneca-Autobusos) uno de los puntos fuertes de la obra. En la comisión, las siglas de VPO significan "Viviendas Peculiares para Oportunistas" y se recuerda que "para contar con un piso protegido, en Alicante, has de tener un buen amigo". En el monumento, que simboliza el culto al cuerpo, el ninot de la Concejalía de Urbanismo es el que tiene el trasero más grande. Junto a él, enchufes de los que cuelgan los "agraciados" con pisos en Les Naus: desde "amigos" a "queridos y queridas", pasando por "afiliados", "menores de 18 años", "hijos de notarios" y "técnicos de Vivienda que validen los expedientes".