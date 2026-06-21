Un tercer premio que “sabe” a primero en la hoguera Diputació-Renfe de Alicante
La comisión, que logró el máximo galardón en 2023, se mostró sorprendida al entrar en el podio con “Llum, l’origen de les Fogueres”, la original obra de Sánchez Llongo, en un año con “grandes monumentos” y mucha competencia
La apuesta de Diputació-Renfe para este 2026 le ha valido para conseguir un tercer puesto que, por momentos, aparentó poder ser algo más. El original remate de Sánchez Llongo, simulando una vidriera de cristal que cae alrededor del cuerpo central del monumento, ha sido insuficiente para que la comisión repita el primer premio que consiguió en 2023, de la mano del mismo artista (al que ya ha confirmado para el año que viene) pero no para cerrar el podio, detrás de la ganadora, Florida Portazgo y Baver-Els Antigons.
La sorpresa en la comisión, sabedora de que era un año (con doce hogueras en especial) de mucha competencia, ha llegado al conocer que La Ceràmica quedaba fuera del podio, lo que automáticamente les situaba en primera, segunda o tercera posición. Las lágrimas han empezado a brotar en algunas comisionadas, con la esperanza de repetir el triunfo de 2023. Sin embargo, la llamada del alcalde, Luis Barcala, ha ido a parar a la calle Cefeo, donde planta Florida Portazgo.
Pese a los breves instantes de desilusión, la comisión ha roto en aplausos al conocer su tercera posición. Raúl García, presidente de Diputació-Renfe, ha señalado tras conocer el fallo que “ha sido un año de grandes monumentos” pero se ha mostrado muy orgulloso del trabajo de su artista: “Ahora un par de semanas de descanso, pero enseguida empezamos con el 2027”, ha señalado.
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