La Aemet lo confirma: calor y sol durante las Hogueras con máximas de hasta 37ºC

Alicante afronta el domingo de las Hogueras 2026 con una previsión estable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por cielos soleados y ambiente caluroso.

Las temperaturas se mantendrán altas y se mantendrán estables conforme avancen los días. El calor será especialmente intenso en las comarcas del interior y del sur de la provincia, donde municipios como Torrevieja, Elda o Alcoy alcanzarán o superarán ampliamente los 35 grados durante el día de hoy. En la costa, los valores serán algo más suaves, aunque igualmente propios de pleno verano.

Uno de los aspectos más destacados será el aumento de las temperaturas nocturnas. Numerosos municipios del litoral encadenarán noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados. En Alicante capital, las mínimas pasarán de 23 grados este sábado a 25 grados el domingo.

El tiempo en Alicante

Alicante capital afronta hoy el día de las Hogueras con una previsión de cielos soleado. Este domingo los termómetros subirán hasta los 33 grados. Las noches también serán cada vez más cálidas en plena celebración de las Hogueras. La mínima prevista para el domingo es de 24 grados. El viento de levante y nordeste aportará algo de alivio durante las tardes, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso durante las horas centrales y muy agradable para los actos festivos nocturnos.

El tiempo en Elche

Elche afrontará un día marcado por el calor. Este domingo se alcanzarán los 35 grados. Las noches también serán cada vez más cálidas con mínimas de 22, lo que garantiza noches tropicales. El viento de componente este y nordeste aportará algo de alivio durante las tardes, pero el calor seguirá siendo protagonista en el

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará de un día con predominio del sol, ausencia total de lluvias y temperaturas que irán subiendo progresivamente conforme avancen los días. El ambiente será muy favorable para disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre.

Las máximas pasarán de los 32 grados previstos para este domingo. Las noches también serán cada vez más cálidas, con mínimas de 24 grados, por lo que el municipio encadenará varias noches tropicales. Además, la presencia de polvo en suspensión podrá dejar los cielos algo más blanquecinos en algunos momentos del fin de semana.

El tiempo en Elda

Elda será uno de los municipios más calurosos de la provincia durante el día de hoy. La estabilidad atmosférica será absoluta, con cielos despejados, ausencia de lluvias y un progresivo aumento de las temperaturas que culminará el domingo.

Las máximas alcanzarán los 37 grados el domingo, en un claro episodio de calor veraniego en el interior del Vinalopó. Las mínimas se mantendrán entre los 19 grados ambos días, por lo que las noches seguirán siendo relativamente llevaderas pese al calor diurno.

Además, el viento de componente este y sureste irá ganando protagonismo durante las tardes, aunque sin impedir que el calor se convierta en el gran protagonista del fin de semana.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja afrontará un día estable y plenamente veraniego, con muchas horas de sol, ausencia de lluvias y temperaturas muy constantes. El ambiente será cálido durante el día y cada vez más suave durante la noche, en un escenario ideal para disfrutar de la costa.

Con máximas de 28 grados, mientras que las mínimas pasarán a 24 el domingo. Esto permitirá encadenar varias noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados durante la madrugada.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afrontará un día plenamente veraniego, con temperaturas muy elevadas, cielos despejados y ausencia total de precipitaciones. La estabilidad atmosférica será la tónica dominante durante los tres días, con un ambiente muy cálido especialmente durante las horas centrales.

Las máximas alcanzarán los 34 grados el domingo, situando a la Vega Baja entre las zonas más calurosas de la provincia. Las mínimas también irán en ascenso, pasando de 22 grados el domingo, por lo que todas las madrugadas serán tropicales.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá un día de tiempo estable y claramente veraniego, con predominio del sol, algunas nubes altas pasajeras y temperaturas que irán en aumento conforme avancen los días. No se esperan lluvias y el ambiente será muy favorable para disfrutar de actividades al aire libre.

Las máximas alcanzarán hasta los 35 grados el domingo, cuando se espera la jornada más calurosa del fin de semana en la ciudad. Las mínimas también aumentarán progresivamente, pasando a 18 grados el domingo.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará un día muy soleado a primeras horas y temperaturas plenamente veraniegas, aunque más suaves que en otros puntos de la provincia gracias a la influencia del Mediterráneo.

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Las temperaturas máximas serán de 30 grados. Las noches serán cálidas, con mínimas de 21 grados, lo que permitirá encadenar varias noches tropicales en el litoral norte.