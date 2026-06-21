El viento sacude el remate de la hoguera Port d’Alacant

El viento registrado este domingo obliga a los bomberos a intervenir en el remate de la hoguera Port d’Alacant. La parte superior del monumento comenzó a zarandearse a medio día de un lado a otro, generando preocupación entre los presentes. El movimiento afectó especialmente a la figura principal, donde uno de los brazos presentaba riesgo de caída.

Ante la situación, los bomberos aseguraron un brazo mediante cuerdas para evitar daños mayores, mientras el conjunto del remate continuaba balanceándose por efecto del viento.

El remate de la hoguera Port d’Alacant se cae por fuertes vientos / Áxel Álvarez

Como medida preventiva, se amplió el perímetro de seguridad alrededor del monumento y se retiraron al suelo las vallas situadas en las escaleras de acceso. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y la presidenta de la hoguera Port d’Alacant, Aurora Martínez, para seguir de cerca la evolución de la incidencia.

Además, se cerró temporalmente el acceso al chiringuito Samoa por uno de sus lados, el más próximo a la hoguera, habilitándose una entrada alternativa por la zona trasera. El recinto permanecerá con las medidas de seguridad hasta las 16.00 horas, momento en el que se espera una disminución de la intensidad del viento.

Desde la comisión de Port d’Alacant aseguran que afrontan la situación con tranquilidad y se mantienen expectantes ante una posible tregua del viento que permita recuperar la normalidad y garantizar la estabilidad del monumento.

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