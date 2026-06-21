El viento tumba la hoguera Sant Blai de Baix y deja a la comisión entre lágrimas

El viento ha dejado este domingo uno de los golpes más duros de las Hogueras de Alicante. Parte del monumento de Sant Blai de Baix se ha venido abajo en la calle Bono Guarner tras las fuertes rachas registradas durante la jornada, provocando un mazazo para una comisión que veía en el suelo buena parte del trabajo de todo un año. La escena era de desolación, con piezas partidas, restos alrededor del monumento y comisionados afectados mientras los bomberos trabajan en la zona para retirar lo que todavía podía sacarse de la parte inferior de la hoguera.

La presidenta de Sant Blai de Baix, Cristina Cortés, ha atendido entre lágrimas después del incidente. Según ha explicado, el viento llevaba azotando con fuerza desde el viernes en una calle especialmente expuesta a las rachas. “Es un esfuerzo de todo el año y no podemos ni levantar la cara de la hoguera para que se vea”, ha lamentado Cortés, que ha señalado la impotencia de la comisión ante una caída que ha llegado en plena Fiesta y con el monumento ya plantado.

Los bomberos se han desplazado hasta el lugar para revisar la situación y ayudar a retirar las piezas dañadas. La intervención se ha centrado en asegurar la zona y extraer lo que se podía recuperar de la parte inferior del monumento, aunque la presidenta asume que el golpe es muy difícil de encajar para la comisión. “Nos han fastidiado bastante bien”, ha resumido, todavía con la emoción del momento y mientras los efectivos trabajaban junto a la hoguera.

Las imágenes de la caída de la hoguera de Sant Blai de Baix / INFORMACIÓN

La imagen de Sant Blai de Baix caída se suma a unas jornadas marcadas por el viento en distintos puntos de Alicante. Las rachas ya habían causado otros sobresaltos en monumentos y barracas, aunque ninguno con el impacto emocional y visual de esta hoguera vencida sobre el asfalto. El episodio vuelve a poner de manifiesto la fragilidad del arte efímero ante una meteorología adversa, especialmente en calles donde el viento gana fuerza entre edificios y puede golpear estructuras ya terminadas.

Es un esfuerzo de todo el año y no podemos ni levantar la cara de la hoguera Cristina Cortés — Presidenta de la hoguera Sant Blai de Baix

En La Ceràmica, el viento ha afectado al remate de “Còsmica”, la hoguera de Palacio i Serra que compite en categoría Especial. Se han desprendido seis estrellas de la parte superior del monumento, aunque la comisión ha explicado que la estructura se encuentra en buen estado y que el incidente ha quedado en un susto. Como medida de precaución, se tumbaron algunas cartelas para evitar que pudieran desplazarse a calles adyacentes.

También Port d’Alacant ha tenido que afrontar una intervención de los bomberos por el movimiento del remate de su monumento. La parte superior ha comenzado a balancearse este domingo por las rachas y los efectivos han retirado uno de los brazos de la figura principal, han asegurado otro con cuerdas y han ampliado el perímetro de seguridad. Hasta la zona han acudido también Policía Local, la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, y representantes de la comisión.

El viento ya había dejado además otro percance en el ámbito de las barracas. Una ráfaga tumbó este sábado la portalada de Tot Bacores, dedicada este año a la mujer alicantina y obra del artista Juan Manuel Varó. La estructura quedó vencida sobre el suelo, junto al acceso del recinto, en vísperas del paso del jurado para valorar las portaladas.

El caso de Sant Blai de Baix, sin embargo, tiene una carga distinta. No se trata solo de una pieza desprendida o de un elemento asegurado por prevención, sino de una parte del monumento caída ante los ojos de la comisión. En unas fiestas en las que cada hoguera concentra meses de trabajo, cuotas, esfuerzo vecinal y orgullo de barrio, ver la obra vencida por el viento supone un golpe difícil de reparar. En Bono Guarner, la tarde ha dejado una mezcla amarga de impotencia, lágrimas y trabajo de emergencia para intentar salvar lo que aún pudiera salvarse.