Un ciprés arde en el parque del PAU 1 de Alicante por una traca

Los vecinos del PAU 1 vieron como este fin de semana ardía un ciprés del parque Papa Juan Pablo II a causa de una traca. El olor a quemado y la altura de las llamas alertaron a los alicantinos que disfrutaban de una noche de fiesta en la barraca de la hoguera Don Bosco, que se encuentra a pocos metros, y llamaron a los bomberos.

Al parecer, unos jóvenes tiraron una traca cerca de los árboles y uno de ellos prendió. La Policía Local se personó en el parque ya que niños y mayores se acercaron a las inmediaciones a ver qué estaba ocurriendo. Cuando llegaron los bomberos poco pudieron hacer porque ya sólo quedaban los restos calcinados del ciprés.

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No ha sido el único incidente de este fin de semana relacionado con la pirotécnia, ya que el domingo un petardo provocó un incendio en las inmediaciones de la plaza América, obligando a intervenir a los bomberos. Según realta uno de los testigos, un petardo que emitía "fuego y se movía en el aire" impactó contra la copa de una palmera. Las llamas comenzaron entonces a afectar a la parte superior del árbol y fueron extendiéndose hacia abajo, llegando a quemar cerca de la mitad de la palmera.