Un ciprés arde en el parque del PAU 1 de Alicante por una traca
Policía Local y bomberos acudieron al parque Papa Juan Pablo II por la dimensión de las llamas
Los vecinos del PAU 1 vieron como este fin de semana ardía un ciprés del parque Papa Juan Pablo II a causa de una traca. El olor a quemado y la altura de las llamas alertaron a los alicantinos que disfrutaban de una noche de fiesta en la barraca de la hoguera Don Bosco, que se encuentra a pocos metros, y llamaron a los bomberos.
Al parecer, unos jóvenes tiraron una traca cerca de los árboles y uno de ellos prendió. La Policía Local se personó en el parque ya que niños y mayores se acercaron a las inmediaciones a ver qué estaba ocurriendo. Cuando llegaron los bomberos poco pudieron hacer porque ya sólo quedaban los restos calcinados del ciprés.
No ha sido el único incidente de este fin de semana relacionado con la pirotécnia, ya que el domingo un petardo provocó un incendio en las inmediaciones de la plaza América, obligando a intervenir a los bomberos. Según realta uno de los testigos, un petardo que emitía "fuego y se movía en el aire" impactó contra la copa de una palmera. Las llamas comenzaron entonces a afectar a la parte superior del árbol y fueron extendiéndose hacia abajo, llegando a quemar cerca de la mitad de la palmera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Listado completo de los premios de las hogueras 2026
- Florida Portazgo, primer premio de categoría Especial de las Hogueras 2026
- Deleite morantista y triunfo rotundo de Manzanares y Roca Rey
- Triple puerta grande para un gran inicio de la Feria de Hogueras
- Bares que venden más de mil cervezas diarias y lleno total desde hace 15 días: Alicante, a reventar en el sábado de Hogueras
- Ofrenda de Flores: horario y orden de salida de todas las hogueras de Alicante en la primera sesión
- La Cámara de Orihuela propone que la planta solar para abastecer la desaladora de Torrevieja se construya en el embalse de La Pedrera
- Alicante opina sobre la Hoguera Oficial del 2026: “Es lo mismo todos los años”