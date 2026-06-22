La condena a Ábalos se lleva los focos en la mascletà de Alicante

Un terremoto de León para la mascletà de las Hogueras y un terremoto político de alcance nacional, con ramificaciones valencianas, para acaparar las conversaciones políticas en Luceros. La condena de 24 años de cárcel al exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y de 19 años a su asesor ministerial Koldo García ha sido, sin duda alguna, el tema estrella de la jornada. La secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant, que había anunciado su presencia este lunes en Luceros, no ha acudido a la cita.

Desde el entorno más próximo de la socialista se ha justificado su ausencia señalando que sus obligaciones ministeriales le han impedido permanecer más tiempo en Alicante. Esta versión contradice a la que han ofrecido algunos de sus compañeros de partido en la provincia, que han asegurado que la marcha de Morant se ha debido a cuestiones personales. Con todo, estas explicaciones solo se han dado una vez que se ha preguntado por ellas y ya conocida la sentencia contra Ábalos.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, no ha asistido igualmente y, de esta forma, se ha perdido su primera mascletà de este año, tras haber estado en las cuatro anteriores. Así que la representación socialista ha recaído casi exclusivamente en la portavoz municipal, Ana Barceló, y sus concejales en el Ayuntamiento de Alicante, con algunas excepciones. Otras caras del PSOE han sido las del portavoz en la Diputación y alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, la alcaldesa de Xixona y diputada provincial, Isabel López, el secretario de Organización provincial, Alejandro Luengo, o el exsenador Carlos Giménez.

Tampoco ha acudido el presidente de la Generalitat, el popular Juanfran Pérez Llorca, que está en Alicante desde el sábado pero que este lunes tenía agenda en Sant Joan d’Alacant. De este modo, los máximos representantes del PP en la mascletà han sido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, y el conseller José Antonio Rovira, que no se ha perdido ninguno de los espectáculos en Luceros de este año. A Barcala, que ha ingresado en el entorno de la fuente de Bañuls haciendo cola como uno más, sin hacer uso de sus privilegios como alcalde, y a Toni Pérez se les ha visto hablar antes de que comenzara a estallar la pólvora con el cantante Funzo, pregonero de estas Hogueras, que ha accedido a la zona reservada para las autoridades y los invitados protocolarios junto a sus padres.

El presidente de la Diputación ha estado acompañado este lunes por la mayor parte de su equipo de gobierno en la institución provincial: la vicepresidenta primera, Ana Serna, la portavoz popular, Loreto Serrano, y los diputados Carlos Pastor, Juan de Dios Navarro, José Antonio Bermejo, Antonio Bernabeu, Arturo Poquet, Magdalena Martínez, Carmen Sellés y Juanjo Berenguer. Junto a ellos ha estado también el alcalde de Mutxamel, Rafael García.

Por parte de Compromís ha regresado su portavoz municipal, Rafa Mas, ausente el domingo, que ha acompañado a la otra edil de los valencianistas en Alicante, Sara Llobell, y a su exportavoz en el Ayuntamiento, Natxo Bellido, que este lunes ha visto su primera mascletà desde la zona reservada de Luceros. Esta jornada también se ha estrenado el representante municipal de EU-Podemos, Manolo Copé, que ha compartido acto con la exconsellera Rosa Pérez Garijo y el alcalde de Monforte del Cid, Juan José Hernández. Por parte de Vox han acudido el diputado autonómico José Muñoz y los concejales alicantinos Óscar Castillo y Juan Utrera.

Entre el resto de personalidades que han asistido a la mascletà, al margen de un Funzo que ha estado contando a Barcala y Toni Pérez cómo sus padres se emocionaron al escucharle en el pregón, se ha visto al general jefe del Mando de Operaciones Especiales, con sede en Alicante, Miguel Ángel Jiménez Parejo, al artista de la Hoguera Oficial, Pedro Espadero, al rector de la UMH, Juan José Ruiz, que ha permanecido en casi todo momento con el conseller Rovira, al director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, al presidente de Ineca, Alfredo Millá, al secretario técnico del Hércules, Paco Peña, o a Borja García, el ginecólogo alicantino que perdió una pierna tras ser atacado por un tiburón.