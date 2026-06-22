Que la crítica no pare (en las hogueras), que falta nos hace

Tras años en los que la crítica, que se presupone inherente a las Hogueras de Alicante, iba languideciendo en los monumentos hasta convertirse en un bien residual, sobre todo la vinculada al ámbito más próximo, la que cuesta hacer por sus posibles consecuencias, este 2026 se ha presentado como un posible punto de inflexión. Ojalá.

Cierto es que estos días da gusto pararse ante las hogueras y localizar asuntos familiares, tanto de la actualidad municipal como festera. Dos son los temas, muy por encima de los demás, que copan la crítica en estas Hogueras 2026: la polémica en torno a la adjudicación de las viviendas protegidas de Les Naus, un escándalo que destapó INFORMACIÓN a finales de enero y que se investiga en un juzgado con quince imputados por el momento, y la controversia existente por los permisos para la plantà entre las comisiones y el Ayuntamiento de Alicante, de la que no escapa la Federació de Fogueres como órgano gestor de la Fiesta, así como el retraso en el cobro de las subvenciones.

En cuanto a las VPP, por su amplia presencia en ninots y cartelas, la noticia, por excepcional, casi que debería centrarse más en aquellas hogueras que han pasado de largo por el escándalo que en aquellas que han utilizado el caso para hacer crítica o sátira sobre un asunto que ha calado, y mucho, en la sociedad alicantina al ser el acceso a la vivienda un problema transversal, ni qué decir si además sucede en condiciones ventajosas. De hecho, hasta comisiones muy vinculadas al gobierno local de Luis Barcala, como Florida Portazgo (con la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, entre sus miembros) o La Ceràmica (con la edil de Infraestructuras y «dos» del PP local, Cristina García, en sus filas), han recurrido a Les Naus para afilar sus plumas. Bien por ellas.

Aunque para crítica mordaz, en categoría Especial, la de dos comisiones que siempre se caracterizan por su valentía a la hora de poner el foco: Sèneca-Autobusos, con una escena que no hay que perderse, que gira en torno a quién tiene más fácil acceder a los pisos protegidos en Alicante, y Sagrada Familia, que por algo ha conseguido el premio a la mejor crítica de la máxima categoría de las Hogueras y, además, el tercer puesto en el galardón que organiza INFORMACIÓN, también centrado en la crítica y la sátira, especialmente la de ámbito local.

La duda ahora, tras un 2026 en el que las hogueras han recuperado una de sus señas de identidad, pasa por ver si ha sido algo circunstancial, ligado a cuestiones con un recorrido limitado en lo temporal, como el escándalo de Les Naus (que más allá de la huella social que deje, que no será menor, verá reducida su intensidad cuando la investigación judicial llegue a su término, con el resultado que sea) y la polémica por los permisos a las comisiones, que se suma a los retrasos en el pago de las ayudas. Ojalá las hogueras mantengan ese espíritu reivindicativo que han mostrado este año. Para eso, para alzar la voz a través del arte efímero, también se hace Fiesta.

Más cambios

Otra evidente mejoría ha permitido este año reducir la brecha entre los monumentos de Especial, los que concentran más miradas y análisis. Tras unas ediciones con una evidente distancia entre aquellos con opciones reales de victoria (siempre una minoría del total) y el resto, donde se destilaba demasiado conformismo una vez instalados en la máxima categoría, este 2026 la diferencia es menor, con hogueras que ya estaban, dando un paso adelante, como Port d’Alacant, y, sobre todo, dos «novatas» que han regresado a la élite con mucha dignidad, como son Calvo Sotelo y Explanada, que han recibido el respaldo de un jurado que no ha levantado, salvo giro de última hora, excesiva polémica en estas Hogueras.

Y es que la victoria de Florida Portazgo era más que previsible tras la plantà del rotundo monumento de Josué Beitia. Nada lejos estaba la propuesta de Baver-Els Antigons, una comisión que sigue instalada en el éxito desde su aterrizaje en Especial. Más controvertida puede ser la sexta posición, desde la segunda de 2025, de Sèneca-Autobusos, un monumento siempre preciosista, este año con mayor presencia, y donde nunca falta la crítica. Y, por cierto, el único representante alicantino del Gremio de Artistas, al último lugar, por segundo año. Otro nombre, mismo puesto. Para darle una vuelta.

También habría que hablar, en un debate que defienden referentes de la Fiesta, sobre el jurado, y no por sus nombres y procedencia (que también sería un asunto a tratar), sino por su selección. Pese a ser una competencia del Ayuntamiento, la designación de sus miembros (trece, este año) corresponde desde hace unos años a las propias comisiones de Especial. Una decisión del gobierno local, apartando el foco que le apuntaba, para evitar las críticas. Podría ser momento de asumir el mando.