Fiebre por las mascletás de Hogueras en Luceros: seis horas al sol por cinco minutos de pólvora

El concurso de mascletàs que cada año se celebra en la plaza de los Luceros de Alicante sigue ganando adeptos. De las 120.000 personas que se reunen diariamente en torno al monumento de Bañuls existe un reducido grupo, el de los más acérrimos, para el que los disparos pirotécnicos requieren de una liturgia especial. Desde las ocho de la mañana, seis horas antes de que suene el famoso "Senyor pirotècnic...", decenas de espectadores acuden a reservarse un hueco en primera fila, para poder sentir el retumbar desde un punto privilegiado.

Es el caso de Francisco Martínez, que acostumbra a disfrutar de las mascletás acompañado de su familia: "Yo a las 8:30 o las 8:45 ya estoy guardando el sitio", confiesa. Para él, lo mejor de verla desde esa posición es "poder oír el ruido, sentir el olor y tener la pólvora al lado", por lo que repite el modus operandi año tras año. Para su hijo Paco, el valor de esa posición "no solo es el ruido, sino notar cómo te impacta la onda expansiva".

En la misma línea, Julio Soriano defiende que "las 8:30 es buena hora para guardar sitio". Además, resta importancia a las horas de espera porque "lo más bonito es el ambiente que se crea" entre todas las personas que aguardan los truenos de aviso. "Venimos todos los años y en primera fila se nota mucho más que detrás", añade.

La clave: la hidratación

Para Clara Haro, la mañana de mascletà es una cita imperdible dentro de su manera de vivir las Hogueras: "Antes de que empiece, lo que se crea aquí no tiene precio", señala. Además, el plan no conlcuye cuando termina el terremoto: "Picamos algo, nos vamos a comer y luego de tardeo", apunta.

Por su parte, Sergio Tortosa recomienda "llegar antes de las 10:00, si el trabajo lo permite, que es lo malo". Para este aficionado, "el terratrèmol lo tienes que tener enfrente" y lo más especial de vivir los espectáculos pirotécnicos desde ese punto tan emblemático es "estar acompañado lo mejor posible, conocer gente y vivir la Fiesta a tope, disfrutando de lo que son las Hogueras".

Para sobrellevar el calor, que supera los 35 grados en muchos días de concurso, todos tienen una receta común: la hidratación, aunque cada uno con su fórmula: agua, cerveza, refrescos, palomas, combinados... Todo vale a la hora de hacer más amena la espera. Además, hay quien lleva pistolas de agua para bajar la temperatura corporal y los que tiran de ingenio con sábanas que convierten en toldos improvisados, aunque ese ya es un nivel experto.

Este año, además, conseguir un buen sitio en la plaza de los Luceros cuenta con una dificultad añadida: las nuevas limitaciones de seguridad. Tal y como publicó este diario, la Policía Local está procediendo a clausurar el cierre de los accesos peatonales a la zona desde las 13:30 horas. Una medida pensada para controlar las aglomeraciones que se producen en los alrededores y garantizar que el concurso se celebra sin incidentes.

Tras la espectacular mascletà disparada por Fuegos Artificales del Mediterráneo este domingo, el concurso continuará el lunes 22 de junio, con Pirotecnia Pibierzo (León); el martes 23, con Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia) y concluirá el próximo miércoles 24, de la mano de Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón).