Florida Portazgo recoge el primer premio de Especial al grito de “campeones, campeones”

Florida Portazgo vuelve a situarse en lo más alto de las Hogueras de Alicante al conquistar el primer premio de la categoría Especial con su monumento “Gènesi”, de Josué Beitia, reconocido como la mejor hoguera de 2026. La comisión recibió este lunes el esperado banderín acreditativo durante la tradicional entrega de premios celebrada en la tribuna de la Rambla, donde la Bellea del Foc, María Pastor, fue la encargada de hacer entrega de la máxima distinción.

Florida Portazgo recoge el primer premio de Especial. / Alex Domínguez

La emoción se desbordó entre los integrantes de la comisión, que celebraron el triunfo entre gritos de “campeones, campeones”. El presidente, Chimo García, y la belleza de la hoguera, Paloma Jiménez, fueron los encargados de recoger el galardón, arropados por una gran representación de los miembros de la comisión de la calle Cefeo. Con este reconocimiento, Florida Portazgo suma su sexto primer premio de Especial, recuperando el liderazgo de la categoría tras el último conseguido en 2024.