Los Gorilas y Pica i Vola recuperan la cremà en solitario de sus portaladas tras la polémica de 2025

Las Hogueras de 2026 estarán marcadas por un cambio en una de las tradiciones más esperadas por los barraquers: la cremà de las portaladas. Tras la polémica vivida el pasado año en el entorno de Alfonso el Sabio, cuando varias barracas de categoría Especial se quedaron sin poder quemar sus estructuras, el Ayuntamiento ha establecido para este año un nuevo procedimiento que permitirá, bajo determinadas condiciones, realizar la cremà de forma independiente a la hoguera a las barracas de Especial.

Sin embargo, no todas se han unido a esta solución. De hecho, de las cinco barracas que este año compiten en categoría Especial, Los Gorilas, Pica i Vola, El Cabasset, Els Chuanos y Trons i Bacores, únicamente dos han solicitado autorización para quemar su portalada por separado: Los Gorilas y Pica i Vola. El resto mantendrá la fórmula tradicional y realizará la cremà junto a sus respectivas hogueras.

La nueva regulación llega como respuesta directa a lo ocurrido en las Hogueras de 2025. Entonces, todas las barracas situadas junto a Alfonso el Sabio no pudieron quemar sus portaladas. La decisión generó sorpresa y malestar entre los afectados, que reclamaron explicaciones después de haber trabajado durante meses en la construcción de unas estructuras de acceso destinadas precisamente a desaparecer entre las llamas. Desde el Ayuntamiento se justificó aquella medida apoyándose en informes de Bomberos que alertaban sobre cuestiones de seguridad pública.

Permisos específicos para quemar en solitario

Un año después, la solución adoptada busca evitar que se repita aquella situación. La normativa establecida por parte del Ayuntamiento de Alicante para 2026 establece que todas las barracas, independientemente de su categoría, deben realizar la cremà junto a la hoguera de su distrito. No obstante, se contempla una excepción para las barracas de Especial situadas en la zona centro. Estas barracas podían solicitar expresamente la autorización para realizar una cremà independiente. La concesión del permiso quedaba supeditada a la valoración de los Bomberos, que debían estudiar cada caso y fijar las condiciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad.

No ha sido fácil, como no está siendo fácil casi nada. Es la primera vez que quemamos solos y esperamos que salga bien Verónica Hernández — Presidenta de Pica i Vola

Pica i Vola ha sido una de las barracas que ha optado por esta vía. Su presidenta, Verónica Hernández, explica que el proceso administrativo ha sido complejo, aunque valora positivamente que finalmente se haya encontrado una fórmula para llevarlo a cabo. "No ha sido fácil, como no está siendo fácil casi nada. Es la primera vez que quemamos solos y esperamos que salga bien", señala la presidenta de la barraca, Verónica Hernández.

La barraca deberá desmontar la portalada en el mayor número posible de piezas y trasladarlas hasta el espacio habilitado en la avenida Benito Pérez Galdós, donde se establecerá un perímetro de seguridad y será el propio operativo de Bomberos quien coordine la cremà, prevista entre las dos y las dos y media de la madrugada.

Lo pedimos los primeros y lo vamos a hacer por separado, como queríamos Luis Marco — Presidente de los Gorilas

Por su parte, los Gorilas, la barraca ganadora este año a la mejor portalada, también apostaron desde el principio por esta vía. El presidente de la barraca, Luis Marco, explica que fueron los primeros en solicitar el permiso. "Lo pedimos los primeros y lo vamos a hacer por separado, como queríamos", señala Marco. Finalmente, la respuesta fue favorable y la barraca podrá quemar su portalada de forma independiente a las 3 de la mañana de la madrugada del 25 de junio.

La tradición se mantiene en tres barracas

Las otras tres barracas de Especial han preferido mantener el modelo tradicional. En Els Chuanos continuarán realizando la cremà junto a la hoguera de Alfonso el Sabio. Su presidente, Juan González, defiende que "siempre se ha hecho así" y que la relación con la comisión ha permitido mantener esta costumbre sin incidencias.

Una postura similar adopta El Cabasset, que volverá a quemar su portalada junto a la hoguera de Maisonnave. Su presidente, José Manuel Sampere, recuerda que esta ha sido la fórmula habitual a lo largo de los años, salvo en ocasiones puntuales motivadas por el volumen de la estructura.

Por su parte, Trons i Bacores realizará la cremà junto a la hoguera Obra Social del Hogar. Su presidente, Jesús Fernández, reconoce que la opción de organizar una quema independiente implicaba una logística más compleja y que finalmente han optado por la alternativa más sencilla.

De esta manera, las Hogueras de 2026 estrenarán un nuevo sistema para las portaladas de Especial. Una fórmula que intenta conciliar la seguridad exigida por los servicios municipales con una tradición profundamente arraigada entre los barraquers, aunque todavía lejos de satisfacer plenamente las aspiraciones de todos los colectivos afectados por la polémica de 2025.