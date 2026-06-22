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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: Florida Portazgo se alza con el primer premio en categoría Especial

El segundo premio es para Baver-Els Antigons y el tercero para Diputació-Renfe

Así se ha vivido en Florida Portazgo el primer premio de categoría Especial

Así se ha vivido en Florida Portazgo el primer premio de categoría Especial

Alex Domínguez

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La ciudad ya vive las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ya están en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás se disfruta en la plaza de los Luceros. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Hoy, además del disparo desde Luceros, será la segunda jornada de la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio.

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