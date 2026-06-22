Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: Florida Portazgo se alza con el primer premio en categoría Especial

Fiebre por las mascletás de Hogueras en Luceros: seis horas al sol por cinco minutos de pólvora

El concurso de mascletàs que cada año se celebra en la plaza de los Luceros de Alicante sigue ganando adeptos. De las 120.000 personas que se reunen diariamente en torno al monumento de Bañuls existe un reducido grupo, el de los más acérrimos, para el que los disparos pirotécnicos requieren de una liturgia especial. Desde las ocho de la mañana, seis horas antes de que suene el famoso "Senyor pirotècnic...", decenas de espectadores acuden a reservarse un hueco en primera fila, para poder sentir el retumbar desde un punto privilegiado.

Es el caso de Francisco Martínez, que acostumbra a disfrutar de las mascletás acompañado de su familia: "Yo a las 8:30 o las 8:45 ya estoy guardando el sitio", confiesa. Para él, lo mejor de verla desde esa posición es "poder oír el ruido, sentir el olor y tener la pólvora al lado", por lo que repite el modus operandi año tras año. Para su hijo Paco, el valor de esa posición "no solo es el ruido, sino notar cómo te impacta la onda expansiva".

El reportaje completo de Alejandro J. Fuentes.