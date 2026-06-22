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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: Florida Portazgo se alza con el primer premio en categoría Especial
El segundo premio es para Baver-Els Antigons y el tercero para Diputació-Renfe
La ciudad ya vive las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ya están en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás se disfruta en la plaza de los Luceros. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.
El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Hoy, además del disparo desde Luceros, será la segunda jornada de la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio.
Alex Domínguez
VÍDEO | Así es la hoguera de Florida Portazgo, ganadora del primer premio de Especial 2026
O. Casado
Un ciprés arde en el parque del PAU 1 de Alicante por una traca
Los vecinos del PAU 1 vieron como este fin de semana ardía un ciprés del parque Papa Juan Pablo II a causa de una traca. El olor a quemado y la altura de las llamas alertaron a los alicantinos que disfrutaban de una noche de fiesta en la barraca de la hoguera Don Bosco, que se encuentra a pocos metros, y llamaron a los bomberos.
Al parecer, unos jóvenes tiraron una traca cerca de los árboles y uno de ellos prendió. La Policía Local se personó en el parque ya que niños y mayores se acercaron a las inmediaciones a ver qué estaba ocurriendo. Cuando llegaron los bomberos poco pudieron hacer porque ya sólo quedaban los restos calcinados del ciprés.
Alejandro J. Fuentes
Fiebre por las mascletás de Hogueras en Luceros: seis horas al sol por cinco minutos de pólvora
El concurso de mascletàs que cada año se celebra en la plaza de los Luceros de Alicante sigue ganando adeptos. De las 120.000 personas que se reunen diariamente en torno al monumento de Bañuls existe un reducido grupo, el de los más acérrimos, para el que los disparos pirotécnicos requieren de una liturgia especial. Desde las ocho de la mañana, seis horas antes de que suene el famoso "Senyor pirotècnic...", decenas de espectadores acuden a reservarse un hueco en primera fila, para poder sentir el retumbar desde un punto privilegiado.
Es el caso de Francisco Martínez, que acostumbra a disfrutar de las mascletás acompañado de su familia: "Yo a las 8:30 o las 8:45 ya estoy guardando el sitio", confiesa. Para él, lo mejor de verla desde esa posición es "poder oír el ruido, sentir el olor y tener la pólvora al lado", por lo que repite el modus operandi año tras año. Para su hijo Paco, el valor de esa posición "no solo es el ruido, sino notar cómo te impacta la onda expansiva".
José Germán Estela
La verdad de Navalón conquista Alicante
La corrida comenzó a las ocho de la tarde. Por las calles de Alicante, la ofrenda floral llenaba de música cada rincón y dentro de la plaza, un cartel de tres toreros jóvenes que fueron arropados por una afición que llenó media plaza. Tras la resaca de la puerta grande del día anterior, las ilusiones en los aficionados volvían a renovarse para vivir otra tarde de emoción. De nuevo, como ocurrió el sábado, el viento molestó desde el principio. En el callejón volvimos a ver a toreros como Fernando Cepeda, Rubén Pinar o Antonio Pérez “El Renco”. También se pudo ver al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.
O. Casado
Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy, lunes 22 de junio: cuarta mascletà y ofrenda de flores
La ciudad ya están inmersa en las Hogueras de Alicante 2026 y las calles vibran con los monumentos y el olor a pólvora. Este lunes, 22 de junio a partir de las 11.00 horas tendrá lugar el desfile y entrega de premios de las hogueras ganadoras por el itinerario oficial. Florida Portazgo ha sido este año el monumento ganador en categoría Especial. A las 13.00 horas será el turno de la Colla de Nanos i Gegants.
La pólvora volverá a las 14.00 horas a la plaza de los Luceros con la cuarta mascletà del concurso de este año, tras el disparo de ayer de Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo que dejó el listón muy alto.
La segunda jornada de la Ofrenda de Flores de este año dará comienzo a las 18.00 horas mientras que por la noche la fiesta se trasladará a las barracas y racós.
Patricia Páramo
Las mejores playas y calas para disfrutar de las Hogueras de Alicante
Alicante vive estos días sus días grandes de Hogueras y miles de personas disfrutan de las mascletás, los monumentos, las barracas y los racós. Pero entre fiesta, baile y pirotecnia también hay tiempo para darse un buen baño en el mar. Aquí hay para todos los gustos.
Desde largas playas de arena hasta recónditas y espectaculares calas, que se convierten en un punto de encuentro ideal durante las Hogueras de San Juan. Aquí tienes una selección de las mejores playas y calas cerca de Alicante para refrescarte y para disfrutar durante estos días de fiesta.
Patricia Páramo
Los mejores planes para hacer en Alicante en Hogueras: más allá de la mascletà y los racós
Alicante ya está en plenas Hogueras 2026 y la ciudad vive los días más intensos de sus fiestas grandes. Las calles se llenan de monumentos, música, pólvora, desfiles, barracas, racós y visitantes que llegan para disfrutar de una celebración que convierte a la capital alicantina en uno de los grandes epicentros festivos del país. Desde la plantà hasta la Cremà, el calendario concentra algunos de los actos más esperados del año y transforma por completo el ritmo de la ciudad.
O. Casado
Mascletà de hoy en Alicante: estreno de la Pirotecnia Pibierzo de León
Las Hogueras de Alicante 2026 viven su tercera jornada y la pólvora volverá a la plaza de los Luceros. A las 14.00 horas comenzará la cuarta mascletà del concurso de este año donde se estrena la Pirotecnia Pibierzo de León.
C. Pascual
Análisis
Que la crítica no pare (en las hogueras), que falta nos hace
Tras años en los que la crítica, que se presupone inherente a las Hogueras de Alicante, iba languideciendo en los monumentos hasta convertirse en un bien residual, sobre todo la vinculada al ámbito más próximo, la que cuesta hacer por sus posibles consecuencias, este 2026 se ha presentado como un posible punto de inflexión. Ojalá.