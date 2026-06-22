Qué días abren y cierran los supermercados y centros comerciales de Alicante en Hogueras

Ya están aquí las Hogueras de Alicante. Los trabajadores de la ciudad tienen dos días festivos para disfrutar de la Fiesta, en concreto el 23 y el 24 de junio. Este año el martes 23 de junio fue declarado festivo local, mientras que el miércoles 24 es festivo autonómico, un día inhábil a efectos laborales, retribuido y no recuperable. Es decir, los trabajadores no tendrán que devolver las horas a la empresa si deciden cogerse el día libre como ha ocurrido otros años.

Así pues, en Alicante hay dos días (martes y miércoles) en el que los supermercados y centros comerciales de Alicante pueden cambiar su horario. Para que puedas organizar tus compras, te contamos el eventual calendario de apertura de varios comercios de la ciudad.

Horario de El Corte Inglés en Hogueras

El domingo 21 de junio ha sido el primero que el centro ha abierto sus puertas dentro de los meses de verano y lo ha hecho en horario de 11.00 a 21.00 horas. El lunes tendrá su horario habitual mientras que el martes 23 de junio tendrá el mismo horario que el domingo. El miércoles 24 de junio El Corte Inglés permanecerá cerrado.

Horario de los centros comerciales de Alicante en Hogueras

Gran Vía. El lunes y el martes estará abierto y el miércoles únicamente estará disponible su zona de restauración.

El lunes y el martes estará abierto y el miércoles únicamente estará disponible su zona de restauración. Plaza Mar 2. Al igual que el resto de grandes superficies, Plaza Mar abrirá sus puestas el lunes y el martes. El miércoles sólo estará abierta la zona de restauración.

Al igual que el resto de grandes superficies, Plaza Mar abrirá sus puestas el lunes y el martes. El miércoles sólo estará abierta la zona de restauración. Puerta de Alicante. El centro comercial Puerta de Alicante también permanecerá abierto lunes y martes y el miércoles cerrará y abrirá la zona de restauración.

El centro comercial Plaza Mar 2 / INFORMACION

Horario de Carrefour en Hogueras

El Carrefour de Puerta de Alicante y el Carrefour de Gran Vía abren este lunes 22 y martes 23 de junio de las 09.00 a las 22.00 horas. Ambos supermercados permanecerán cerrados el miércoles 24 de junio. Cabe destacar que el Carrefour de San Juan cerrará el domingo 21 y el miércoles 24.

Horario Alcampo y Lidl en Hogueras

Los supermercados Alcampo cerrarán sus puertas el miércoles, 24 de junio. En cuanto a los supermercados Lidl de la ciudad de Alicante abrirán sus puertas el martes en su horario habitual y permanecerán también el miércoles.