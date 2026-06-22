Las hogueras de Especial empiezan a dibujar 2027: renovaciones de artistas e incógnitas pendientes

Las Hogueras de 2026 siguen en marcha, pero las comisiones de Especial ya empiezan a perfilar sus proyectos para el próximo ejercicio, con algunas renovaciones adelantadas y otras decisiones aún en el aire. La mayoría de las comisiones han optado por asegurar la continuidad de sus artistas incluso antes de conocer el veredicto del jurado, mientras que otras prefieren aplazar cualquier decisión hasta que finalicen las fiestas.

La renovación más reciente es la de Florida Portazgo. La comisión ganadora del primer premio de Especial confirmó este domingo la continuidad de Josué Beitia para 2027, un acuerdo se cerró antes incluso de conocerse el veredicto del jurado, durante la noche de la plantà, reflejando la confianza depositada en el artista.

También parece asegurada la continuidad de José Gallego y Toni Pérez en Sèneca-Autobusos, que este año quedaron en sexta posición. Aunque la comisión todavía no lo ha oficializado y prevé hacerlo durante su tradicional comida del día de la Cremà, el presidente Josep Amat Tomàs dejó clara su postura el día de la entrega de premios al afirmar que ambos artistas "tienen nuestro apoyo" y que "seguirán plantando para nosotros mientras ellos quieran".

En una situación similar se encuentra Port d'Alacant, que ya ha renovado por un año más a SacabutxArt, tras el octavo premio, mientras que en Calvo Sotelo, que obtuvo el séptimo premio, existe voluntad de seguir contando con Mario Gual, aunque el acuerdo todavía debe cerrarse definitivamente. En Sagrada Familia, por su parte, la intención es renovar a Pere Baenas, tras el quinto premio, aunque la decisión deberá ser ratificada por la junta de la comisión una vez finalicen las fiestas.

Las incógnitas

Por el contrario, varias comisiones todavía no han tomado una decisión. En Polígon de Sant Blai aseguran estar satisfechos con el trabajo realizado este año, pese a obtener por segundo año consecutivo el último puesto en los premios, aunque la continuidad de su artista se decidirá una vez concluyan las fiestas. Tampoco hay una decisión cerrada en Florida-Plaza La Viña, que quedó en décima posición, y desde donde su presidente, David Golf, reconoce que la renovación "aún no está" decidida.

La misma situación se vive en Carolinas Altas, que quedó en penúltima posición en los premios de 2026. La comisión prefiere esperar a que termine el ciclo festero antes de abordar la cuestión, aunque su presidente, Juan Gabriel Rodríguez, reconoce estar satisfecho con el resultado obtenido este año y no descarta la continuidad del actual equipo artístico.

Los acuerdos anunciados antes de Hogueras

Algunas renovaciones ya se conocían desde hace semanas, incluso antes de que comenzara la plantà de los monumentos de 2026. Varias comisiones optaron por adelantar decisiones estratégicas para garantizar la continuidad de sus proyectos artísticos y evitar incertidumbres de cara al próximo ejercicio. Es el caso de Explanada, que anunció la continuidad de Pau Soler como artista de su monumento adulto incluso antes de concluir la plantà de este año, y que en el año de su estreno en Especial obtuvo en noveno puesto.

La Ceràmica, que obtuvo el cuarto premio este 2026, fue un paso más allá y aseguró la permanencia de Palacio i Serra hasta el Centenario de las Hogueras. El acuerdo, ya cerrado, abarca las ediciones de 2027 y 2028 y consolida una relación que este año alcanza su quinto ejercicio consecutivo

También Diputació-Renfe, que quedó en tercera posición, confirmó meses atrás la renovación de David Sánchez Llongo como responsable de su monumento adulto. La decisión se enmarca dentro de la celebración del 70 aniversario de la comisión y refuerza la apuesta por un equipo que ya logró el primer premio de Especial en 2023.

Por su parte, Baver-Els Antigons anunció la continuidad de Paco Torres y Fernando Foix para las Hogueras de 2027. La comisión mantiene así una línea de estabilidad artística tras el éxito alcanzado en 2025 con “Vanity”, obra de Paco Torres que supuso el primer máximo galardón en la historia de la entidad y el segundo premio este 2026.

Así, a falta de que se confirmen las últimas decisiones, la categoría Especial ya comienza a perfilar el mapa artístico de 2027, con varias renovaciones cerradas y otras negociaciones todavía abiertas en las semanas posteriores a la cremà.