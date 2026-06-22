Las hogueras de Especial reclaman que el Ayuntamiento de Alicante vuelva a designar al jurado

La elección de la mejor hoguera de Alicante nunca deja indiferente. Cada 21 de junio, cuando se conocen las clasificaciones de la categoría Especial, el debate trasciende los monumentos y vuelve a poner el foco sobre el sistema encargado de decidir cuál es la mejor obra plantada en la ciudad. Este año no ha sido una excepción. Apenas un día después de que Florida Portazgo conquistara el primer premio de 2026, los presidentes de las once comisiones de Especial han reabierto una discusión histórica en la Fiesta: quién debe elegir al jurado que decide el máximo galardón de las Hogueras.

La cuestión afecta al corazón mismo del concurso y, aunque el Ayuntamiento de Alicante es quien convoca y organiza los premios, desde 2019 son las propias comisiones de Especial las que proponen a los integrantes del jurado. Un modelo que nació como respuesta a anteriores polémicas, pero que sigue sin convencer a una parte importante del colectivo. De hecho, la opinión mayoritaria entre las hogueras de la máxima categoría vuelve a señalar en una misma dirección: que el Consistorio recupere la responsabilidad de nombrar a las personas encargadas de valorar los monumentos.

La mayoría pide más responsabilidad

De hecho, ocho de las doce comisiones de Especial coinciden en que el Ayuntamiento debería recuperar la competencia para designar al jurado. La idea que más se repite es que resulta incoherente que las propias participantes tengan que intervenir en la elección de quienes después las valorarán. El presidente de Florida Portazgo, Chimo García, se muestra claro al respecto. "El jurado lo tendría que poner el Ayuntamiento. Nosotros lo ponemos porque lo tenemos que poner, pero al ser un concurso del Ayuntamiento lo más normal es que lo tenga que poner el Ayuntamiento", señala García.

Lo decimos todos los años y vamos a seguir reivindicando siempre lo mismo: que lo tiene que poner el Ayuntamiento Josep Amand Tomàs — Presidente de Sèneca-Autobuses y Fogueres Especials d'Alacant

La misma opinión mantiene Iván Gómez, presidente de Baver-Els Antigons, la hoguera que este año ha quedado en segunda posición. "El concurso es del Ayuntamiento, entonces deberían ponerlo ellos", afirma Gómez. Aunque reconoce que en los últimos ejercicios se han introducido mejoras para hacer el procedimiento más transparente, insiste en que "se está puliendo bastante el sistema para que sea más claro, pero debería ponerlo el Ayuntamiento".

Desde La Ceràmica, su presidente Toni Carrión también considera que la solución más lógica pasa por devolver esa responsabilidad al Consistorio. "Lo normal sería que lo pusiera el Ayuntamiento y no los festeros", destaca Carrión. Una reivindicación que Sèneca-Autobusos lleva años defendiendo. Su presidente, Josep Amand Tomàs, quien también es presidente de Fogueres Especials d'Alacant, recuerda que la comisión repite esta petición ejercicio tras ejercicio: "Lo decimos todos los años y vamos a seguir reivindicando siempre lo mismo: que lo tiene que poner el Ayuntamiento".

La presidenta de Calvo Sotelo, Chari Palomar, comparte la misma visión. "Considero que tiene que ponerlo el Ayuntamiento porque son los premios del Ayuntamiento", señala Palomar. Una reflexión similar realiza Aurora Martínez, presidenta de Port d'Alacant, quien reconoce las dificultades que supone encontrar candidatos para integrar el jurado. "Ojalá lo pusiera el Ayuntamiento porque nosotros nos volvemos locos para encontrar a las personas", apunta Martínez.

Yo creo que el jurado debería ser mixto, una parte el Ayuntamiento y otra los festeros, que los festeros no carguen al completo con la decisión Sergio Varó — Presidente de Sagrada Familia

También desde Carolinas Altas consideran que la situación actual resulta anómala, su presidente, Juan Gabriel Rodríguez, recuerda que Especial es la única categoría donde el jurado no es designado por el Consistorio. "Debería ponerlo el Ayuntamiento igual que en todas", sostiene Rodríguez. La misma postura mantiene Néstor Álvarez, presidente de Polígon de Sant Blai. "Si el concurso lo convoca el Ayuntamiento, lo tiene que poner el Ayuntamiento. No tiene sentido que las hogueras participantes tengamos que decir quién nos tiene que valorar".

Jurados mixtos y defensa del modelo actual

Aunque minoritaria, también existe una corriente que apuesta por una solución intermedia. "Yo creo que el jurado debería ser mixto, una parte el Ayuntamiento y otra los festeros, que los festeros no carguen al completo con la decisión", defiende Sergio Varó, presidente de Sagrada Familia. Una propuesta muy similar plantea Manuel García, presidente de Explanada, quien admite que ninguna fórmula ha demostrado ser infalible. "No hay jurado bueno. Ha funcionado años bien siendo Ayuntamiento y ha funcionado años bien siendo las comisiones. Yo probaría una fórmula mixta entre festeros y Ayuntamiento", indica García.

Nosotros creemos que el jurado tiene que seguir poniéndolo los festeros Raúl García — Presidente de Diputació-Renfe

Frente a la posición mayoritaria, dos comisiones consideran que el sistema actual debe mantenerse. El presidente de Diputació-Renfe, Raúl García, es partidario de que sean los propios festeros quienes continúen proponiendo a los integrantes del jurado. "Nosotros creemos que el jurado tiene que seguir poniéndolo los festeros", afirma García. La misma postura mantiene David Golf, presidente de Florida-Plaza La Viña. "El jurado seguimos nosotros poniéndolo y por nuestra parte seguimos nosotros", señala.

El jurado defiende el proceso

Mientras las comisiones vuelven a debatir sobre quién debe designar a los integrantes del jurado, los miembros consultados por INFORMACIÓN defienden el rigor con el que se desarrolló todo el procedimiento. "Se respetaron las normas y nos ceñimos en todo momento a lo que el técnico indicó", señalan varios integrantes del jurado, que destacan que en ningún momento se produjeron incidencias durante las votaciones.

Florida Portazgo obtuvo el primer premio en segunda votación al no haber mayoría inicial

Algunos de los miembros que repetían experiencia respecto a años anteriores van incluso más allá y califican esta edición como una de las más rigurosas que recuerdan. "Son de los pocos años ejemplares en los que se cumplió las bases", afirman. En este sentido, subrayan que se votaron "todos los premios", desde el primero hasta el último, siguiendo el procedimiento establecido en la nueva normativa.

El sistema estrenado este año obligó a realizar votaciones sucesivas para cada posición de la clasificación. Los propios jurados explican que las dificultades para alcanzar la mayoría absoluta hicieron que la mayoría de puestos necesitaran más de una ronda de votación. El primer premio fue el primero en decidirse y, en el caso de Florida Portazgo, la candidatura vencedora logró la mayoría necesaria en segunda votación. Otros puestos resultaron todavía más complejos y requirieron hasta tres rondas antes de alcanzar un resultado definitivo.

Los miembros del jurado también rechazan las especulaciones sobre posibles pactos o grupos de influencia durante las deliberaciones. "De grupos nada, no nos dejaban hablar entre nosotros", asegura uno de los participantes. Según explican, la prohibición de comentar las valoraciones se cumplió de forma estricta durante toda la jornada, más allá de conversaciones informales ajenas al concurso durante los desplazamientos realizados durante la visita a los monumentos.

Pese a defender el sistema aplicado este año, los jurados reconocen que ninguna fórmula conseguirá eliminar por completo las discrepancias. "La fórmula perfecta no existe nunca, siempre va a generar debate cualquier decisión. Nadie tiene el mismo gusto", resume uno de los integrantes consultados.

Si existe una crítica compartida entre quienes participaron en el proceso, esta se centra en la duración de las votaciones. La necesidad de repetir rondas hasta alcanzar mayorías absolutas alargó considerablemente las deliberaciones. El recuento comenzó alrededor de las 14 horas y no concluyó hasta las 16 horas y no fue hasta entonces cuando los trece miembros del jurado pudieron dar por finalizado el proceso y sentarse a comer tras una de las deliberaciones más largas que se recuerdan en la categoría Especial.