Hogueras que se tocan, se oyen y se sienten: el lado más accesible de la Fiesta

Las Hogueras de Alicante se reinventan cada año con nuevas formas y colores, pero también con la manera de vivirlas. Cada vez son más las comisiones que buscan hacer llegar sus monumentos al mayor número de personas posible y, para ello, incorporan distintos elementos pensados específicamente a un público con diversidad funcional. Letreros en braille, pictogramas o explicaciones en audio acercan la Fiesta y la convierten en una experiencia al alcance de todo el mundo.

En Sant Blai de Dalt (primer premio de Hogueras Accesibles 2026), existen plazas de aparcamiento reservadas para visitantes con algún tipo de discapacidad y su monumento de este año se encuentra acompañado por un atril que contiene una detallada explicación escrita en braille. Junto a él, un código QR aporta información complementaria para personas con discapacidad visual.

Un joven lee la explicación en braille de Sant Blai de Dalt. / Pilar Cortés

Además, la comisión sanblasina también ha puesto a disposición del público la maqueta de la hoguera, que se encuentra expuesta para que cualquier visitante pueda tocarla y descubrirla de cerca. Del mismo modo, el monumento también cuenta con un rótulo que detalla la escena a través de pictogramas.

Sin salir de la zona, en Sant Blai-La Torreta apuestan igualmente por acercar su hoguera a las personas con diversidad funcional. La comisión cuenta con asientos reservados para público con movilidad reducida junto a la obra de arte efímero y también incorpora una leyenda en braille que explica "¡Con la cara bien alta!", su monumento de este 2026.

La hoguera de Sant Blai - La Torreta, segundo premio de Hogueras Accesibles en 2026. / Pilar Cortés

La hoguera, segundo premio en materia de accesibilidad este 2026, incorpora una pantalla y un altavoz, con una descripción de audio que acerca la obra a personas con problemas de visión. Además, también hay folletos de lectura fácil y pictogramas, disponibles tanto a través de un QR como en formato papel.

En la hoguera adulta de Ángeles Felipe Bergé el recorrido para personas con diversidad funcional se encuentra señalado en el suelo. Cada pocos metros, la comisión fija una "parada" ilustrada con letreros explicativos de la perspectiva correspondiente.

Lectura en braille del monumento de Ángeles Felipe Bergé, tercer premio de Hogueras Accesibles. / Pilar Cortés

Al margen de estas medidas, las cartelas se encuentran igualmente reproducidas en el vallado exterior de la hoguera, acercando su lectura al público, junto con un letrero en braille y pictogramas explicativos, dos de las grandes medidas en materia de accesibilidad por las que se han decantado las comisiones este año.

Una "kedada" inclusiva y reivindicativa

Desde Cocemfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, han celebrado este lunes su tradicional "Kedad Fogueril" para sumergirse en la esencia de la Fiesta, compartiendo las tradiciones desde dentro. Este encuentro sirve para mostrar su compromiso con la accesibilidad y la participación activa de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida cultural y festiva de Alicante.

Los participantes del evento han visitado las hogueras de Mercado Central, Hernán Cortés y Calvo Sotelo, donde han reivindicado el camino que aún queda por recorrer hacia la accesibilidad completa. En este sentido, Cocemfe ha abogado por buscar que la Fiesta alcance un cien por cien de inclusión, para que la diversidad de las personas no suponga un obstáculo a la convivencia.