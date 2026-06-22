Horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante
Consulta a qué hora arderán los monumentos de Especial a Séptima categoría, tras la palmera que se dispara desde el Benacantil
Llega la última noche de las Hogueras de Alicante 2026 y el fuego se convierte en el protagonista indiscutible. Los monumentos comenzarán a arder después de que la monumental Palmera, a cargo de la pirotecnia Pibierzo (León), anuncie a las 00.00 horas que ya puede comenzar la Cremà. Tras la última actualización de datos de este mismo lunes, 22 de junio, INFORMACIÓN ya puede adelantar los horarios concretos del fin de fiesta.
La primera hoguera que arderá será la Oficial de la plaza del Ayuntamiento, que lo hará como es habitual, a medianoche. Las Belleas del Foc, junto a su corte de honor, vivirán con emoción este momento y verán cómo el fuego reduce a cenizas las obras del artista Pedro Espadero y Sergio Gómez. Además, el monumento ganador de este año (Florida Portazgo) se quemará justo a continuación, con la llegada de la comitiva oficial.
El resto de obras irán ardiendo repartidas principalmente en tres tramos, cuyos horarios son aproximados, ya que hay que tener en cuenta que se pueden dar distintas circunstancias que pueden variar el trabajo de los bomberos, según explican desde el Ayuntamiento de Alicante. Así, el primer turno horario será tras el lanzamiento de la Palmera del Benacantil, el segundo en torno a las 01.30 horas y el tercero a partir de las 03.00 horas.
CATEGORÍA ESPECIAL
- Florida Portazgo | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera y la llegada de la comitiva oficial
- Baver-Els Antigons | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Diputació-Renfe | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- La Ceràmica | 01:30 horas, aproximadamente
- Sagrada Familia | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Sèneca-Autobusos | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Calvo Sotelo | 01:30 horas, aproximadamente
- Port d'Alcant | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Explanada | 03:00 horas, aproximadamente
- Florida Plaza La Viña | 01:30 horas, aproximadamente
- Carolinas Altas | 01:30 horas, aproximadamente
- Polígono de San Blas | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
Primera Categoría
- Foguerer-Carolinas | 01:30 horas, aproximadamente
- Ángeles - Felipe Bergé | 03:00 horas, aproximadamente
- Alfonso el Sabio | 03:00 horas, aproximadamente
- Mercado Central | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Francisco Albert | 03:00 horas, aproximadamente
- Princesa Mercedes | 01:30 horas, aproximadamente
- La Condomina | 01:30 horas, aproximadamente
- Hernán Cortés | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Parque Plaza Galicia | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Sant Blai la Torreta | 03:00 horas, aproximadamente
Segunda Categoría
- Carrer Sant Vicent | 03:00 horas, aproximadamente
- Benalúa | 01:30 horas, aproximadamente
- Óscar Esplá | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Passeig de Gomiz | 03:00 horas, aproximadamente
- Plaza de Ruperto Chapí | 01:30 horas, aproximadamente
- Plaza de Santa María | 01:30 horas, aproximadamente
- Rambla de Méndez Núñez | 03:00 horas, aproximadamente
- José Ángel Guirao | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Parque de las Avenidas | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Sant Blai de Baix | 01:30 horas, aproximadamente
- Ciudad de Asís | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
Tercera Categoría
- Doctor Bergez - Carolinas | 03:00 horas, aproximadamente
- Calderón de la Barca - Plaza de España | 01:30 horas, aproximadamente
- San Antón Alto | 03:00 horas, aproximadamente
- San Antón Bajo | 01:30 horas, aproximadamente
- Santa Isabel | 01:30 horas, aproximadamente
- Avenida de Lóring - Estació | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Barrio José Antonio | 03:00 horas, aproximadamente
- José María Py | 03:00 horas, aproximadamente
- Maisonnave | 03:00 horas, aproximadamente
- Don Bosco | 03:00 horas, aproximadamente
- Sant Blai de Dalt | 01:30 horas, aproximadamente
- Florida Sur | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- La Florida | 01:30 horas, aproximadamente
Cuarta Categoría
- Bola de Oro | 03:00 horas, aproximadamente
- Pío XII | 03:00 horas, aproximadamente
- Altozano Sur | 01:00 horas, aproximadamente
- Benito Pérez Galdós | 01:30 horas, aproximadamente
- San Fernando | 01:30 horas, aproximadamente
- Avenida Costablanca - Entreplayas | 03:00 horas, aproximadamente
- Barrio Obrero | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Bulevar del Pla - Garbinet | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Gran Vía - Garbinet | 01:30 horas, aproximadamente
- Barri Sant Agustí | 01:30 horas, aproximadamente
- Rabassa | 01:30 horas, aproximadamente
- San Blas | 01:30 horas, aproximadamente
- Rabasa Polígono Industrial | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Tómbola | 03:00 horas, aproximadamente
- Nou Babel | 03:00 horas, aproximadamente
Quinta Categoría
- Pla Metal | 03:00 horas, aproximadamente
- Portuarios - Pla del Bon Repós | 01:30 horas, aproximadamente
- Altozano | 01:30 horas, aproximadamente
- Los Ángeles | 01:30 horas, aproximadamente
- Sant Nicolau de Bari i Benissaudet | 03:00 horas, aproximadamente
- Mercado Babel | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Pla del Bon Repós - La Goteta | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Plaza de Gabriel Miró | 03:00 horas, aproximadamente
- Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel | 03:00 horas, aproximadamente
- Plaza del Mediterráneo | 03:00 horas, aproximadamente
- Via Parc Vistahermosa | 01:30 horas, aproximadamente
- Virgen del Remedio - Cruz | 01:30 horas, aproximadamente
- Virgen del Remedio - La Paz | 03:00 horas, aproximadamente
- Gran Vía Sur | 01:30 horas, aproximadamente
- L'Harmonia San Gabriel | 01:30 horas, aproximadamente
Sexta Categoría
- Carolines Baixes | 01:30 horas, aproximadamente
- Pla Hospital | 01:30 horas, aproximadamente
- Campoamor Nord - Plaça d'América | 03:00 horas, aproximadamente
- Nou Alacant | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Campoamor | 03:00 horas, aproximadamente
- Nou Alipark | 03:00 horas, aproximadamente
- La Marina | 03:00 horas, aproximadamente
- Puente Villavieja | 01:30 horas, aproximadamente
- Alacant Golf | 03:00 horas, aproximadamente
- L'Albufereta | 01:30 horas, aproximadamente
- Remigio Soler | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
- Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera
Séptima Categoría
- Monjas Santa Faz| 03:00 horas, aproximadamente
- Escritor Dámaso Alonso | 03:00 horas, aproximadamente
- Obra Social del Hogar | 03:00 horas, aproximadamente
- Plaza Lo Morant | 03:00 horas, aproximadamente
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