Horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante

Llega la última noche de las Hogueras de Alicante 2026 y el fuego se convierte en el protagonista indiscutible. Los monumentos comenzarán a arder después de que la monumental Palmera, a cargo de la pirotecnia Pibierzo (León), anuncie a las 00.00 horas que ya puede comenzar la Cremà. Tras la última actualización de datos de este mismo lunes, 22 de junio, INFORMACIÓN ya puede adelantar los horarios concretos del fin de fiesta.

La primera hoguera que arderá será la Oficial de la plaza del Ayuntamiento, que lo hará como es habitual, a medianoche. Las Belleas del Foc, junto a su corte de honor, vivirán con emoción este momento y verán cómo el fuego reduce a cenizas las obras del artista Pedro Espadero y Sergio Gómez. Además, el monumento ganador de este año (Florida Portazgo) se quemará justo a continuación, con la llegada de la comitiva oficial.

El resto de obras irán ardiendo repartidas principalmente en tres tramos, cuyos horarios son aproximados, ya que hay que tener en cuenta que se pueden dar distintas circunstancias que pueden variar el trabajo de los bomberos, según explican desde el Ayuntamiento de Alicante. Así, el primer turno horario será tras el lanzamiento de la Palmera del Benacantil, el segundo en torno a las 01.30 horas y el tercero a partir de las 03.00 horas.

CATEGORÍA ESPECIAL

Florida Portazgo | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera y la llegada de la comitiva oficial

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera y la llegada de la comitiva oficial Baver-Els Antigons | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Diputació-Renfe | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera La Ceràmica | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Sagrada Familia | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Sèneca-Autobusos | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Calvo Sotelo | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Port d'Alcant | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Explanada | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Florida Plaza La Viña | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Carolinas Altas | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Polígono de San Blas | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

Primera Categoría

Foguerer-Carolinas | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Ángeles - Felipe Bergé | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Alfonso el Sabio | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Mercado Central | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Francisco Albert | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Princesa Mercedes | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente La Condomina | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Hernán Cortés | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Parque Plaza Galicia | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Sant Blai la Torreta | 03:00 horas, aproximadamente

Segunda Categoría

Carrer Sant Vicent | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Benalúa | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Óscar Esplá | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Passeig de Gomiz | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Plaza de Ruperto Chapí | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Plaza de Santa María | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Rambla de Méndez Núñez | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente José Ángel Guirao | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Parque de las Avenidas | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Sant Blai de Baix | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Ciudad de Asís | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

Tercera Categoría

Doctor Bergez - Carolinas | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Calderón de la Barca - Plaza de España | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente San Antón Alto | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente San Antón Bajo | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Santa Isabel | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Avenida de Lóring - Estació | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Barrio José Antonio | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente José María Py | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Maisonnave | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Don Bosco | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Sant Blai de Dalt | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Florida Sur | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera La Florida | 01:30 horas, aproximadamente

Cuarta Categoría

Bola de Oro | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Pío XII | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Altozano Sur | 01:00 horas, aproximadamente

| 01:00 horas, aproximadamente Benito Pérez Galdós | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente San Fernando | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Avenida Costablanca - Entreplayas | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Barrio Obrero | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Bulevar del Pla - Garbinet | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Gran Vía - Garbinet | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Barri Sant Agustí | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Rabassa | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente San Blas | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Rabasa Polígono Industrial | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Tómbola | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Nou Babel | 03:00 horas, aproximadamente

Quinta Categoría

Pla Metal | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Portuarios - Pla del Bon Repós | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Altozano | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Los Ángeles | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Sant Nicolau de Bari i Benissaudet | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Mercado Babel | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Pla del Bon Repós - La Goteta | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Plaza de Gabriel Miró | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Santo Domingo - Plaza Tomás Valcárcel | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Plaza del Mediterráneo | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Via Parc Vistahermosa | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Virgen del Remedio - Cruz | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Virgen del Remedio - La Paz | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Gran Vía Sur | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente L'Harmonia San Gabriel | 01:30 horas, aproximadamente

Sexta Categoría

Carolines Baixes | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Pla Hospital | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Campoamor Nord - Plaça d'América | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Nou Alacant | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Campoamor | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Nou Alipark | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente La Marina | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente Puente Villavieja | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Alacant Golf | 03:00 horas, aproximadamente

| 03:00 horas, aproximadamente L'Albufereta | 01:30 horas, aproximadamente

| 01:30 horas, aproximadamente Remigio Soler | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

| 00:00 horas, tras el disparo de la palmera Polígono de Babel - Bernardo Pérez Sales | 00:00 horas, tras el disparo de la palmera

Séptima Categoría