Los hoteleros de Alicante rechazan contribuir con las Hogueras: "El sector tiene los márgenes al límite"
La asociación provincial asegura que la Fiesta tendría "una repercusión mucho menor" sin los alojamientos turísticos y pide al Ayuntamiento que garantice la limpieza durante los días grandes
Los hoteleros de Alicante, que se muestran descontentos con el Ayuntamiento por la limpieza durante estos días, rechazan realizar una mayor contribución con las Hogueras. La asociación provincial asegura que "el sector tiene los márgenes al límite" y apunta que, sin los alojamientos turísticos, la Fiesta tendría "una repercusión mucho menor" de la que tienen. "Arriesgamos nuestro capital los 365 días del año, las Hogueras duran cinco días", han señalado desde el colectivo que preside Luis Castillo.
La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) ha manifestado hoy su "profunda indignación ante la falta de coordinación de los diferentes servicios municipales para poder garantizar la limpieza, el orden, seguridad y, por ende, una imagen correcta de la ciudad".
La patronal ha denunciado "la falta de respuesta por parte de la administración local a las reiteradas solicitudes del sector" para garantizar "una operativa mínima durante las fiestas de Hogueras". Según la organización, "sin la infraestructura de los hoteles y restaurantes, la ciudad sería incapaz de acoger a los turistas en condiciones de seguridad y calidad durante unas fechas tan señaladas".
"Solo pedimos que la ciudad ofrezca las mismas condiciones para todos y no el caos en el que nos vemos sumidos. Hemos contactado en reiteradas ocasiones con los departamentos correspondientes, así como las administraciones correspondientes y la callada por respuesta es inaceptable", critican desde APHA.
Al respecto, APHA afirma que no se han atendido requerimientos como el traslado de "contenedores de basura ubicados de forma intolerable en las mismas puertas de los hoteles" o "la absoluta falta de control en algunos espacios", donde se producen botellones, "ensuciando la vía pública y creando zonas de inseguridad para el resto de ciudadanos".
"Falta de empatía"
En cuanto a las voces dentro de la Fiesta que piden una mayor colaboración a hoteles y negocios de hostelería, que se benefician de las Hogueras con habitaciones hasta a 500 euros la noche y reservas agotadas, la APHA tacha de "falta de empatía y de visión empresarial preocupante" que se "señale con el dedo" a los negocios locales "acusándolos de no ayudar". La patronal "rechaza de plano las exigencias económicas a un sector con márgenes al límite" y añade: "No somos el enemigo, somos el motor”.
"Arriesgamos nuestro capital los 365 días del año. Las Hogueras duran cinco días, pero el resto del año nos ganamos el futuro a pulso atrayendo congresos y eventos", apuntan desde APHA. En la misma línea, los empresarios consideran que el beneficio "es mutuo", pero que ellos son los encargados de "poner las camas y la infraestructura".
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