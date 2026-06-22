Les Naus, Trump, Netanyahu y la prioridad “nazi o ná” de Vox, elementos señalados en la Foguera Combativa

Un caldero custodiado por “los cuatro pilares básicos de la sociedad”. Estos son, según los organizadores de les Fogueres Combatives la vivienda, la sanidad, la educación pública y la contracultura. Y en la olla “se están cocinando a los poderosos que nos hacen la vida más difícil y nos quieren quitar los derechos”. Así definen el monumento que han realizado para este año, totalmente alternativo al concurso de Hogueras y que, como en cada edición, lo han hecho itinerante para pasearlo por Alicante en los días grandes de la Fiesta.

Sus promotores son los mismos que cada año organizan el Carnaval crítico y que, cuando se acerca el mes de junio, se reúnen en un espacio compartido para diseñar el monumento. Una costumbre que mantienen desde hace 15 años y que en cada edición sorprende por su mordacidad.

Este año no podía faltar la referencia que muchas hogueras que sí que participan en concurso contienen. Se trata del caso de Les Naus, las adjudicaciones de vivienda protegida a personas relacionadas con instituciones gobernadas por el PP y que INFORMACIÓN destapó a finales de enero.

De hecho, la cara de Rocío Gómez, concejala de Urbanismo dimitida tras estallar el caso y actualmente investigada por la Justicia, es una de las que se ve en el monumento. “Residencial Les Naus: Vivienda de Protección Pepera”, se lee en un extremo del monumento con el logo del PP y junto a la simulación de una urbanización de lujo.

No es la única cara presente en esta hoguera. Otros personajes más públicos también la integran. Entre ellos Donald Trump, presidente de los Estados Unidos; Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí; la consellera de Educación, Carmen Ortí, señalada por la gestión del conflicto con los docentes que han mantenido una huelga en el último tramo del curso escolar; o el líder de Vox, Santiago Abascal.

Sobre este último hay, incluso, comentarios satíricos respecto a la propuesta más reivindicada en las últimas semanas por parte de su partido, la llamada “prioridad nacional”, que en el monumento citan como “prioridad nazi o ná”. Además, el presidente de la formación ultraderechista, caracterizado como una garrapata, es señalado por “hablar de meritocracia sin haber trabajado en su vida”.

Reivindicaciones de la Foguera Combativa / Rafa Arjones

Tampoco se libra de las críticas el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acusado de “subvencionar a las escuelas privadas” mientras la escuela pública “hace huelga denunciando condiciones inhumanas”, reflejan en un texto escrito en valenciano. Ni su antecesor, Carlos Mazón, de quien se recuerda su comida en El Ventorro, restaurante referido como "El Petorro".

No todo son críticas, ya que también se leen mensajes en positivo. Por ejemplo una pequeña estrofa en el que se define la representación artística como un “aquelarre bendito de concordia y generosidad”, donde “se cuecen justicia y coraje, liberación, solidaridad, cuidado de todo y de todas, belleza, armonía y paz”.

Antonia Moreno, una de las impulsoras de este monumento, explica que el diseño “simboliza la resistencia basada en los valores y principios de defensa de los derechos de las personas”. Entiende, además, que el hecho de realizar cada año una “foguera combativa” obedece al espíritu “de sátira y de crítica que debe prevalecer en Hogueras, de burla contra los poderosos y de señalar a los que quieren que el pueblo viva aún peor a costa de enriquecerse”.

El hándicap, concluye, son las prohibiciones de hacer hogueras en la noche de San Juan, que impedirán quemar el monumento en El Postiguet, tal como se hacía en años anteriores. “Y eso no nos gusta, porque las hogueras por la noche de San Juan es un símbolo cultural que no nos pueden prohibir”, critica.

Con o sin hoguera final, el monumento ha cumplido la función de divulgar un mensaje satírico en la ciudad de Alicante en una edición más de Hogueras. El monumento, resguardado en el espacio denominado La Cantonà, al lado de la plaza Castellón, también conocida como Palmeretes, en Carolinas Bajas, hace el recorrido diario hasta la mascletà cruzando la plaza de España, la calle Calderón y la avenida Alfonso el Sabio.