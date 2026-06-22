Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà LucerosPolicía salva vidaHoguera OficialTorosFiscalía AlicanteDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

Mascletà de hoy en Alicante: estreno de la Pirotecnia Pibierzo de León

Los leoneses serán los protagonistas este mediodía en el cuarto disparo del concurso de este año en la céntrica plaza alicantina

La mascletà en Luceros de hoy domingo 21 de junio de 2026, a vista de dron

La mascletà en Luceros de hoy domingo 21 de junio de 2026, a vista de dron

Áxel Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
O. Casado

O. Casado

Las Hogueras de Alicante 2026 viven su tercera jornada y la pólvora volverá a la plaza de los Luceros. A las 14.00 horas comenzará la cuarta mascletà del concurso de este año donde se estrena la Pirotecnia Pibierzo de León.

Lo tienen realmente complicado los leoneses después de que ayer se viviera una gran mascletà a cargo de Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo, ganadora en 2024 y 2025 y que aspira este año a revalidar el título.

El viernes Pirotecnia Crespo abría el certamen de la pólvora desde la famosa plaza con un disparo demasiado corto, que no logró entrar en el certamen, y con un inicio atropellado en el que las primeras explosiones, tras los reglamentarios avisos, empezaron a sonar antes de que las Belleas del Foc pudieran decir el tradicional “senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”. Mientras que el sábado Pirotecnia Turis tampoco convenció a los alicantinos con su propuesta.

El martes será el turno de los murcianos Hermanos Ferrández y Pirotecnia de Alto Palancia serán los encargados de cerrar el concurso.

Calendario de las mascletás de 2026

Estas son todas las mascletás que entran en concurso este año:

Noticias relacionadas y más

  • Viernes, 19 de junio: Pirotecnia Crespo (Alzira, Valencia)
  • Sábado, 20 de junio: Pirotecnia Turis (Turis, Valencia)
  • Domingo, 21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia)
  • Lunes, 22 de junio: Pirotecnia Pibierzo (León)
  • Martes, 23 de junio: Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia)
  • Miércoles, 24 de junio: Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón)

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents