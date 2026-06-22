Mascletà de hoy en Alicante: estreno de la Pirotecnia Pibierzo de León
Los leoneses serán los protagonistas este mediodía en el cuarto disparo del concurso de este año en la céntrica plaza alicantina
Las Hogueras de Alicante 2026 viven su tercera jornada y la pólvora volverá a la plaza de los Luceros. A las 14.00 horas comenzará la cuarta mascletà del concurso de este año donde se estrena la Pirotecnia Pibierzo de León.
Lo tienen realmente complicado los leoneses después de que ayer se viviera una gran mascletà a cargo de Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo, ganadora en 2024 y 2025 y que aspira este año a revalidar el título.
El viernes Pirotecnia Crespo abría el certamen de la pólvora desde la famosa plaza con un disparo demasiado corto, que no logró entrar en el certamen, y con un inicio atropellado en el que las primeras explosiones, tras los reglamentarios avisos, empezaron a sonar antes de que las Belleas del Foc pudieran decir el tradicional “senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”. Mientras que el sábado Pirotecnia Turis tampoco convenció a los alicantinos con su propuesta.
El martes será el turno de los murcianos Hermanos Ferrández y Pirotecnia de Alto Palancia serán los encargados de cerrar el concurso.
Calendario de las mascletás de 2026
Estas son todas las mascletás que entran en concurso este año:
- Viernes, 19 de junio: Pirotecnia Crespo (Alzira, Valencia)
- Sábado, 20 de junio: Pirotecnia Turis (Turis, Valencia)
- Domingo, 21 de junio: Fuegos Artificiales del Mediterráneo (Vilamarxant, Valencia)
- Lunes, 22 de junio: Pirotecnia Pibierzo (León)
- Martes, 23 de junio: Hermanos Ferrández (Beniel, Murcia)
- Miércoles, 24 de junio: Pirotecnia de Alto Palancia (Altura, Castellón)
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