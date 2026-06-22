La Ofrenda de Flores retrasa su inicio por la alerta de altas temperaturas

La alerta decretada este lunes por las elevadas temperaturas ha obligado a modificar el horario de la Ofrenda de Flores. La Federació de Fogueres ha decidido retrasar el inicio del desfile hasta las 18:45 horas para minimizar el impacto del calor sobre los participantes. El Sector 8 está convocado a las 18:30 horas, mientras que el resto de grupos deberán acudir 45 minutos más tarde de la hora inicialmente prevista. A las 18:00 horas se esperan temperaturas cercanas a los 34 grados.

La segunda jornada de la Ofrenda de Flores reunirá a unas 12.000 personas, según las previsiones de la Federació. La cifra supera la registrada en la primera jornada, celebrada este domingo, en la que participaron alrededor de 10.000 foguerers y barraquers.