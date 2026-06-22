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La Ofrenda de Flores retrasa su inicio por la alerta de altas temperaturas

La Federació de Fogueres aplaza el comienzo del desfile hasta las 18:45 horas y ajusta los horarios de concentración ante una previsión de 34 grados

Así ha sido la Ofrenda de Flores de las Hogueras de Alicante 2026

Así ha sido la Ofrenda de Flores de las Hogueras de Alicante 2026

Áxel Álvarez

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La alerta decretada este lunes por las elevadas temperaturas ha obligado a modificar el horario de la Ofrenda de Flores. La Federació de Fogueres ha decidido retrasar el inicio del desfile hasta las 18:45 horas para minimizar el impacto del calor sobre los participantes. El Sector 8 está convocado a las 18:30 horas, mientras que el resto de grupos deberán acudir 45 minutos más tarde de la hora inicialmente prevista. A las 18:00 horas se esperan temperaturas cercanas a los 34 grados.

La segunda jornada de la Ofrenda de Flores reunirá a unas 12.000 personas, según las previsiones de la Federació. La cifra supera la registrada en la primera jornada, celebrada este domingo, en la que participaron alrededor de 10.000 foguerers y barraquers.

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