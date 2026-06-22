La Ofrenda de Flores retrasa su inicio por la alerta de altas temperaturas
La Federació de Fogueres aplaza el comienzo del desfile hasta las 18:45 horas y ajusta los horarios de concentración ante una previsión de 34 grados
La alerta decretada este lunes por las elevadas temperaturas ha obligado a modificar el horario de la Ofrenda de Flores. La Federació de Fogueres ha decidido retrasar el inicio del desfile hasta las 18:45 horas para minimizar el impacto del calor sobre los participantes. El Sector 8 está convocado a las 18:30 horas, mientras que el resto de grupos deberán acudir 45 minutos más tarde de la hora inicialmente prevista. A las 18:00 horas se esperan temperaturas cercanas a los 34 grados.
La segunda jornada de la Ofrenda de Flores reunirá a unas 12.000 personas, según las previsiones de la Federació. La cifra supera la registrada en la primera jornada, celebrada este domingo, en la que participaron alrededor de 10.000 foguerers y barraquers.
Suscríbete para seguir leyendo
- Listado completo de los premios de las hogueras 2026
- Florida Portazgo, primer premio de categoría Especial de las Hogueras 2026
- Deleite morantista y triunfo rotundo de Manzanares y Roca Rey
- Triple puerta grande para un gran inicio de la Feria de Hogueras
- Bares que venden más de mil cervezas diarias y lleno total desde hace 15 días: Alicante, a reventar en el sábado de Hogueras
- Ofrenda de Flores: horario y orden de salida de todas las hogueras de Alicante en la primera sesión
- La Cámara de Orihuela propone que la planta solar para abastecer la desaladora de Torrevieja se construya en el embalse de La Pedrera
- Alicante opina sobre la Hoguera Oficial del 2026: “Es lo mismo todos los años”