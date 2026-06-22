La Ofrenda de Flores vence al calor para completar sus tapices ante San Nicolás

La segunda jornada de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio ha arrancado este lunes más tarde de lo previsto y con el calor como protagonista inevitable. La decisión de retrasar 45 minutos el inicio del acto ha permitido esquivar las horas más duras de la tarde, aunque no ha evitado que foguerers y barraquers desfilaran todavía con temperaturas por encima de los 30 grados, trajes tradicionales, ramos en la mano y avenidas amplias del recorrido donde el sol seguía cayendo con fuerza.

La espera no ha alterado el fondo de uno de los actos más sentidos de las Hogueras, pero sí ha marcado el ritmo de una tarde exigente. La Ofrenda ha empezado condicionada por el calor y ha terminado ya de noche, con las luces del circuito encendidas, el público asentado en los laterales y los dos grandes tapices rojos y blancos completamente cubiertos de claveles ante la Concatedral de San Nicolás. Entre un momento y otro, la Fiesta ha vuelto a dejar una imagen de esfuerzo colectivo, devoción y continuidad generacional.

El recorrido ha reunido en esta segunda jornada a hogueras y barracas de distintos sectores. Ha sido un desfile de estampas repetidas y distintas a la vez: mujeres con mantilla, hombres con zaragüelles, niños pequeños agarrados a los ramos, bebés en brazos y catafalcos trabajados durante semanas para llegar hasta la patrona.

Las composiciones florales han aportado buena parte del color y del mensaje de la noche. Por el recorrido han pasado abanicos y estructuras con lemas como “Alicante se abre para honrarte”, “En cada color una emoción” o “Abanicos de fe, flores para ti”. También ha habido cañas de bambú, flores blancas y verdes, arreglos de gran volumen y detalles hechos a mano que han completado la parte más visual de una Ofrenda en la que cada comisión intenta mantener su sello sin perder el tono de respeto propio del acto.

Federico Soto

La otra novedad de la tarde ha estado en Federico Soto. El Mercadito instalado en la avenida ha permanecido cerrado durante la tarde para evitar que el ambiente de bebida y fiesta coincidiera con el paso de la Ofrenda. La medida ha permitido separar dos usos muy distintos del espacio público en plenas Hogueras, el de la celebración informal vinculada a las barras y el de un desfile solemne, familiar y cargado de simbolismo para las comisiones. La decisión ha ayudado a ordenar el entorno y ha reducido el riesgo de que ambos ambientes se mezclaran en uno de los momentos más delicados del programa festero.

La jornada también ha tenido representación institucional. En el tramo de invitados han participado entidades festivas de Alicante y la provincia, representantes de celebraciones de Elche, Sant Joan, Torrevieja, Benidorm, Elda, San Vicente, Burriana, Murcia, Castellón y València, además de la Federació de Fogueres, las Belleas del Foc y el Ayuntamiento de Alicante. La presencia política del lunes ha estado protagonizada sobre todo por autoridades locales, después de que en la primera jornada acudiera la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra Diana Morant.

El final ha llegado con la Concatedral ya convertida en el gran fondo floral de la Fiesta. Los tapices, iniciados el domingo con la participación de 67 hogueras y barracas, han quedado cubiertos de claveles rojos y blancos en una escena que resume la liturgia de la Ofrenda, con ramos entregados uno a uno, catafalcos depositados ante San Nicolás, familias enteras desfilando juntas y comisiones que encuentran en este acto una forma de recordar, agradecer o pedir. La imagen nocturna, con las comisiones entrando hacia la Concatedral entre cañas, flores y trajes tradicionales, ha suavizado la dureza de una tarde marcada desde el principio por el calor.

Las Hogueras han completado así uno de sus ritos centrales en una jornada de resistencia y emoción. La Fiesta ya tiene sus tapices terminados ante la Virgen del Remedio y encara la recta final con la pólvora, los monumentos y la Cremà en el horizonte inmediato.