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Esto es lo que opinan los alicantinos de la mascletà de hoy: “Han sido una gran sorpresa los de León”

La Pirotecnia Pibierzo, que debutaba este año en la plaza de los Luceros, recibe el aplauso mayoritario del público tras un disparo de casi siete minuto

Esto es lo que opinan los alicantinos de la mascletà de hoy: “Han sido una gran sorpresa los de León”

Esto es lo que opinan los alicantinos de la mascletà de hoy: “Han sido una gran sorpresa los de León”

Lydia Ferrándiz

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La mascletà de este lunes en la plaza de los Luceros ha estado marcada por el debut de la Pirotecnia Pibierzo, llegada desde León, que ha firmado un disparo de casi siete minutos de duración. El espectáculo ha contado con cinco retenciones de gran potencia y ha culminado con un final que ha combinado terremoto terrestre y aéreo, una propuesta que no ha dejado indiferente al público que se ha congregado para seguir una de las citas más esperadas de las Hogueras.

A la salida, muchos asistentes han coincidido en destacar la actuación de la empresa leonesa como una de las sorpresas de esta edición. “Han sido una gran sorpresa los de León”, comentaban varios espectadores, que han valorado la contundencia de las retenciones y la evolución del disparo. No obstante, entre los aficionados más exigentes también ha habido opiniones críticas. Algunos han señalado que el terremoto terrestre podría haber tenido una mayor intensidad, al considerar que se reservó más protagonismo para los efectos aéreos en la traca final. Aun así, la valoración general entre los alicantinos ha sido positiva para una pirotecnia que se estrenaba por primera vez en Luceros.

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