La paloma también se toma en helado estas Hogueras

A los pies del monumento de Carolinas Altas hay otra institución de la Fiesta alicantina. Una refrescante y que, más que a dulzura, sabe a momentos alegres y también se las arregla cada año para tener gusto a Hogueras. Este 2026, además de con sus ya instaurados sabores de brevas y coca amb tonyna, la heladería El Xixonenc ha traído hasta los paladares alicantinos el sorbete de paloma, el anís y agua de toda la vida.

Al que se lo esté preguntando: sí, el helado de coca amb tonyna es cremoso y salado; el de brevas suavemente dulce con trocitos de la fruta; y la innovación de este año tiene todo el matiz aromático y herbáceo del anís, con un toque de dulzor y sensación muy refrescante.

Alicantinidad en tarrina

Detrás del mostrador, Conchi Sirvent, propietaria de este negocio familiar que desde 1964 forma parte del acervo del barrio, se esmeraba en servir el sabor estrella de estas Hogueras, acompañado además con un rollito de anís. No se puede meter más alicantinidad en una tarrina.

"Todos los años, por nuestra relación con la hoguera de Carolinas Altas, hacemos uno para nuestra comisión, independientemente del de coca amb tonyna y brevas, que ya están institucionalizados", explica Sirvent. El pasado año, por ejemplo, se hizo un helado de "fuego" con base de boniato asado.

El helado de paloma, en el mostrador de la heladería. / PILAR CORTES

Los clientes vienen en los días grandes de Fiesta a llevarse botes de estos sabores de temporada, que solo se venden por Hogueras. El de coca amb tonyna es, según ha comprobado Sirvent, muy utilizado como aderezo para aperitivos: "Se lo llevan para comerlo con tostaditas porque es así,salado, diferente a la idea que tenemos de un helado".

El de brevas, que encaja más dentro de un sabor clásico, funciona perfectamente en ventas, y el único problema es el final de la cosecha de la fruta.

A los jóvenes les parece fuerte al principio y conforme se lo van comiendo les gusta más. A los mayores desde un primer momento nos conecta con recuerdos y nos encanta Conchi Sirvent — Heladería El Xixonenc

El de paloma, novedad del año, también se está vendiendo muy bien. "A los jóvenes les parece fuerte al principio y conforme se lo van comiendo les gusta más. A los mayores desde un primer momento nos conecta con recuerdos y nos encanta", relata Sirvent.

Pero la apuesta por el anís no es casual. Este 2026, los Sirvent han querido homenajear con el helado a Lucía Torregrosa, la belleza de Carolinas Altas, a quien han visto crecer y madurar hasta este momento en el que representa a toda su comisión. Tenían el único condicionante de hacer un helado sin gluten, pues Torregrosa es celíaca.

Las bellezas de la comisión Carolinas Altas acudieron a presentar el sabor especial de estas Hogueras. / INFORMACIÓN

"Consideramos que las bellezas son el eje vertebrador de la Fiesta, creemos que nos unen con los ancestros y las tradiciones, y buscando un sabor que fuera también eje vertebrador de nuestras tradiciones alicantinas, hemos encontrado la paloma", detalla Sirvent sobre el proceso de innovación que ha traído este helado hasta nuestras manos.

Un sabor con memoria

Como bien resalta Sirvent, la paloma "ha estado presente en las fiestas de todos los barrios de Alicante, de las mascletás, en las tardes veraniegas en la puerta con nuestro padres sentaditos y el botijo que todos se iban pasando, con el agua helada y el anís de paloma, y eso no se puede perder".

La paloma ha estado presente en las tardes veraniegas en la puerta con nuestro padres sentaditos y el botijo que todos se iban pasando, con el agua helada y el anís de paloma, y eso no se puede perder Conchi Sirvent — Heladería El Xixonenc

La apuesta por el anís ha coincidido por casualidad con el revuelo generado por la posibilidad, finalmente evitada gracias a la hoguera Alfonso El Sabio, de que las palomas que ofrece desde hace 40 años la marca Anís Tenis desapareciesen de las previas a las mascletás en Luceros debido a las nuevas limitaciones de seguridad.

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"A pesar de que ahora se lleven otras bebidas, porque los jóvenes conocen otras bebidas refrescantes, esta la tenemos que potenciar y poner en valor porque es muy nuestra", defiende la dueña de esta heladería icónica, donde se demuestra también que la innovación no está para nada reñida con el orgullo por lo propio, por lo tradicionalmente alicantino.