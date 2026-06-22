La Peña Los Gorilas distingue a Juan Perán Ramos con el Premio Alicantinismo en su almuerzo empresarial

La Peña Los Gorilas de Alicante ha celebrado hoy, a través de su Club Empresarial, el Almuerzo Empresarial de la entidad, una cita concebida como espacio de encuentro entre empresa, sociedad civil y alicantinismo, en la que se ha puesto en valor el compromiso de la casa con el desarrollo económico, social e institucional de nuestra provincia.

El acto, organizado por el Club Empresarial de la Peña Los Gorilas, presidido por D. José Luis Navarro, ha reunido a representantes del tejido empresarial, social e institucional de Alicante, en una jornada marcada por la convivencia, el reconocimiento público y la reivindicación de una idea de Alicante abierta, dinámica, emprendedora y fiel a sus raíces.

En el marco de este encuentro, la Peña Los Gorilas, presidida por D. Luis Marco Marcos, ha hecho entrega del Premio Alicantinismo a D. Juan Perán Ramos, en reconocimiento a su ejemplar trayectoria y a su decisiva contribución al progreso económico, social y humano de nuestra tierra.

Durante el acto, el Presidente de la Peña, Luis Marco Marcos, destacó que en Juan Perán Ramos se reconoce “a una de las personalidades más importantes y prestigiosas de nuestra provincia”, subrayando que su trayectoria representa una forma ejemplar de liderazgo, compromiso y contribución al desarrollo de Alicante.

Un instante del acto de entrega del Premio Alicantinismo. / INFORMACIÓN

Junto a este reconocimiento principal, la Peña ha concedido Menciones Especiales a D. Antonio López García, D. Joaquín Lancis y D. Joaquín Abellán, en atención a sus trayectorias profesionales y empresariales y a su contribución al prestigio de Alicante y al fortalecimiento del tejido económico y social de nuestra provincia.

El Presidente del Club Empresarial, José Luis Navarro, puso de relieve la importancia de seguir consolidando este espacio como punto de encuentro entre empresarios, profesionales y sociedad civil, reforzando la vocación de Los Gorilas de contribuir activamente al desarrollo y a la proyección de Alicante.

La Peña Los Gorilas reafirma así, a través de este encuentro promovido por su Club Empresarial, su voluntad de seguir siendo una entidad útil para Alicante, tendiendo puentes entre el mundo empresarial, la sociedad civil y las instituciones, y proyectando una visión positiva, integradora y ambiciosa de nuestra provincia.

Sobre la Peña Los Gorilas y su Club Empresarial

Fundada en 1925 como peña vinculada al Hércules Club de Fútbol y constituida como Barraca de Hogueras desde 1933, la Peña Los Gorilas es una de las entidades más antiguas y representativas de Alicante, reconocida como la barraca decana de la ciudad. En la actualidad, la entidad combina su dimensión festera, social e institucional con una firme defensa del alicantinismo, de las tradiciones de Alicante y del impulso a iniciativas de carácter empresarial y cultural.

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Dentro de esa vocación de servicio, el Club Empresarial de la Peña Los Gorilas se configura como un espacio de encuentro, interlocución y reconocimiento del tejido productivo de la provincia, poniendo en valor a quienes contribuyen, desde la empresa, al progreso y prestigio de Alicante.