Pibierzo debuta en Luceros con un mascletà de altura

No parecía la primera vez de los leoneses en Luceros. Este lunes, ha dado la impresión que se conocían la fuente de Bañuls, y lo que gusta en ella. La pirotecnia Pibierzo, en su primera aparición en el concurso de las Hogueras, ha dejado un muy buen sabor de boca, provocando ganas de más. Y eso no es fácil en una plaza exigente.

La mascletà ha arrancado con la habitual traca valenciana, que una cosa es ser del Bierzo y otra romper con las tradiciones. Enseguida, ha entrado el disparo digital, algo menos visto en Luceros. Lento, fuerte, con algún silencio molesto y con un puñado de explosiones secas, acompañadas de truenos, un básico por lo visto en el repertorio de los leoneses.

Luego ha llegado la parte más monótona de la mascletà. Un tramo aéreo de truenos, al que un minuto después se ha sumado algún efecto lumínico, sin más. El colofón de esa fase, con el remate, ha empezado a enganchar al personal.

La llegada del fuego aéreo, antes de que el cronómetro marcada los tres minutos, ha avanzado que el disparo iba a ganar potencia con el paso de los segundos. Como ha sido. Las diferentes retenciones, que ni han sido pocas ni cortas, han ido cogiendo intensidad, haciendo ya vibrar al entorno de Luceros.

Aunque lo mejor estaba por llegar. Como toca. El terremoto final, que a simple vista parecía que iba a ser poca cosa, ha estado más que digno. Fuerte y largo, más de diez segundos. Nada que ver con lo del domingo, pero más que correcto.

Y cuando los alicantinos ya empezaban a mirar con buenos ojos a los del Bierzo, estos han demostrado que se habían guardado una buena carta para el final. El remate final ha sido, de lejos, lo mejor del espectáculo, con un bombardeo de truenos que han hecho estallar en júbilo a una plaza que estaba recelosa ante la llegada de una pirotecnia debutante en un lugar que no suele regalar segundas oportunidades. Pibierzo se la ha ganado. Buen debut en Luceros para una empresa que tendrá el privilegio de disparar la Palmera que da paso a la Nit de la Cremà.

Más cortas, a priori

Este 2026, el concurso oficial de mascletás en Luceros, que arrancó el pasado viernes con la descalificación de Crespo, contará, como máximo, con cinco aspirantes a la victoria final. Que esas cinco propuestas aspiren a ganar ya dependerá de las pirotécnicas, que cumplan con las bases.

La duración mínima de las mascletás supone el principal cambio en las bases municipales ya que, sin contar los truenos de aviso, se ha fijado en cinco minutos, treinta segundos menos que en los últimos años, con el objetivo de concentrar la pólvora en busca de disparos más intensos. La pirotecnia de Alzira no cumplió con esa exigencia el pasado viernes; los de Turis, al menos, sí lo hicieron, así como Mediterráneo este domingo y Pibierzo este lunes.

El tiempo máximo sigue siendo de siete minutos. Quienes se queden cortos o se excedan quedarán eliminados. El peso máximo de la materia reglamentada se fija en 150 kilos. La empresa ganadora recibirá un premio de 1.000 euros.

Seis “oficiales”

Tras la exhibición previa del pasado jueves también de Mediterráneo, que ya evidenció la calidad de una empresa dominadora, y las cuatro primeras del concurso, con Crespo, Turis y Mediterráneo, vigentes ganadores, todos ellos de Valencia, y la de este lunes de los leoneses, la jornada de este martes, 23 de junio, estará reservada para unos clásicos de Luceros, Hermanos Ferrández, de Beniel, Murcia, los grandes dominadores de los últimos años, con seis victorias en once ediciones. Mientras que el miércoles, día de San Juan, el concurso finalizará con Pirotecnia de Alto Palancia, de Altura, Castellón.