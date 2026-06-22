El pirotècnic de la mascletà de hoy: "Un terremoto berciano sacudirá Luceros con 126 kilos de pólvora"

Pregunta: ¿Qué traerá Pibierzo a su debut en Luceros de este lunes?

Respuesta: Pibierzo llega con una mascletà titulada «Terremoto berciano en el cielo de Alicante», de unos 126 kilos de material reglamentado y una duración aproximada de 6 minutos y 45 segundos. La propuesta busca unir el estilo de la pirotecnia del norte con la estructura tradicional de una mascletà alicantina.

P: ¿Cómo empezarán?

R: La mascletà arrancará con distintos comienzos aéreos, repeticiones de truenos en escala y escalera y varios efectos sonoros, como silbatos, roncadoras, torbellinos con trueno y serpentinas con truenos. Será un inicio pensado para marcar desde el principio el carácter propio de Pibierzo.

P: ¿Qué papel tendrá el color en el disparo que ofrecerá Pibierzo?

R: El disparo incorporará diferentes efectos en distintos colores, además de oros acompañados de craqueteo. Esa parte servirá para cerrar los comienzos aéreos con varias marcadas y una apoteosis de efectos antes de entrar en el cuerpo terrestre de la mascletà.

P: ¿Cómo será el cuerpo central de la mascletà de este lunes?

R: Después del arranque aéreo llegará un potente cuerpo terrestre, al estilo de la mascletà alicantina tradicional. Estará compuesto por cinco retenciones fuertes, todas ellas acompañadas por efectos aéreos, para hacer crecer el disparo hasta la parte final.

La mascletà fusionará la pirotecnia del norte con la tradición alicantina

P: ¿Cuál será el final que prepara Pibierzo?

R: La parte final estará marcada por un gran terremoto terrestre, que dará paso a un terremoto aéreo. Después, la mascletà volverá a mezclar el estilo de la pirotecnia del norte con la tradición alicantina, hasta terminar con un gran golpe de truenos totalmente hermético.

P: ¿Dónde se notará más la mezcla entre León y Alicante?

R: La mascletà está planteada como una fusión entre el carácter de la pirotecnia del norte y la forma tradicional de disparar en Alicante. Esa combinación aparecerá tanto en los efectos aéreos como en el desarrollo terrestre, con la intención de llevar a Luceros una propuesta reconocible pero con personalidad propia.

P: ¿Qué busca la empresa con este primer disparo en Alicante?

R: La propuesta quiere dejar una carta de presentación potente en Luceros. Pibierzo debuta en el concurso con una mascletà larga, de casi siete minutos, y con una estructura muy marcada: arranque aéreo, cuerpo terrestre con cinco retenciones, terremoto final y remate de truenos.

P: ¿Qué debe esperar el público?

R: El público se encontrará una mascletà de estructura clásica con el acento propio de Pibierzo.