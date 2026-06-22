Alicante vive estos días sus días grandes de Hogueras y miles de personas disfrutan de las mascletás, los monumentos, las barracas y los racós. Pero entre fiesta, baile y pirotecnia también hay tiempo para darse un buen baño en el mar. Aquí hay para todos los gustos.

Desde largas playas de arena hasta recónditas y espectaculares calas, que se convierten en un punto de encuentro ideal durante las Hogueras de San Juan. Aquí tienes una selección de las mejores playas y calas cerca de Alicante para refrescarte y para disfrutar durante estos días de fiesta.

Las mejores playas y calas para disfrutar de las Hogueras de Alicante

1. Playa del Postiguet

Situada en el corazón de Alicante, al pie del Castillo de Santa Bárbara, esta playa urbana es una de las más populares y accesibles, ideal para darse un baño rápido y seguir disfrutando de la fiesta. Cuenta con todos los servicios necesarios y una gran oferta gastronómica en el paseo marítimo. También será el nuevo lugar para ver los fuegos artificiales tras las fiestas oficiales.

La playa del Postiguet llena de bañistas. / RAFA ARJONES

2. Playa de San Juan

Cuando hablamos de largas playas de arena en Alicante, la mente piensa rápidamente en los 7 kilómetros de la playa de San Juan. Esta extensa playa de arena fina y aguas cristalinas es perfecta para familias y grupos de amigos. Ofrece una amplia gama de servicios, chiringuitos, alquiler de hamacas y deportes acuáticos.

Una socorrista en la playa de San Juan de Alicante. / Manuel R. Sala

3. Playa de la Albufereta

Entre la playa del Postiguet y la Playa de San Juan se encuentra la playa de la Albufereta. Más tranquila que las otras dos, es ideal para quienes buscan un ambiente más relajado. Tiene aguas calmadas y es muy popular entre las familias.

Es ideal para nadar, practicar deportes acuáticos y relajarse un poco tras las Hogueras. También puedes disfrutar de la vista panorámica de la bahía de Alicante.

4. Cala Cantalar

En la zona del Cabo de las Huertas se encuentra la cala Cantalar. Conocida por su belleza natural y sus aguas cristalinas es un lugar perfecto para el snorkel y disfrutar de un entorno más natural y menos concurrido que las playas.

5. Cala de los Judíos

También en el Cabo de las Huertas se encuentra la cala de los Judíos. Se trata de una cala pequeña y aislada, perfecta para quienes buscan privacidad y tranquilidad. El acceso es un poco más complicado, pero vale la pena por su belleza natural. Ideal para relajarse y hacer snorkel.

6. Playa de la Almadraba

Entre la Albufereta y el Cabo de las Huertas se encuentra la playa de la Almadraba. Es una playa tranquila y familiar con aguas poco profundas, ideal para niños y actividades en familia. Es perfecta para nadar, hacer picnic y disfrutar de las vistas al mar alejado del jaleo de la ciudad en Hogueras.

Imagen de archivo de la playa de La Almadraba. / INFORMACIÓN

7. Playa de Urbanova

Situad al sur de Alicante, muy cerca del aeropuerto, se encuentra la playa de Urbanova. Menos concurrida que las playas del norte, ofrece un ambiente más relajado con dunas y vegetación natural. Es ideal para tomar el sol, nadar y disfrutar de paseos tranquilos. Perfecta para quienes buscan escapar de las multitudes.

Estas playas y calas ofrecen una combinación perfecta de belleza natural, servicios y actividades para disfrutar de un buen baño durante las Hogueras . Cada una tiene su propio encanto y características únicas, así que elige tu favorita y desconecta.