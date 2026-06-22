La Policía Local refuerza el control contra la venta de alcohol en la calle durante Hogueras

Las exigencias para garantizar el orden generan controversia entre los hosteleros de Luceros. Los dueños de algunos locales se sienten presionados por la actuación de la Policía Local en estos días de Hogueras, fundamentalmente en los momentos previos a la mascletà, cuando la orden del cierre de los veladores por motivos de seguridad a partir de las 12:00 ha derivado en actuaciones que, según los agentes, podrían incumplir, en algunos casos, las ordenanzas municipales.

El caso que más ha trascendido es el de La Taberna de Luceros, un local de hostelería cuya propietaria se ha encargado de difundir en redes su malestar con el Ayuntamiento. Ya ocurrió antes de Hogueras, cuando el establecimiento criticó la propuesta de cerrar su velador y el de la adyacente Cervecería Chaflán hasta las 15:00 para dar espacio a patrocinadores, que finalmente fue corregida.

La nueva queja procede de un apercibimiento de sanción por parte de la Policía Local por practicar la “venta ambulante”, según señala la propietaria del local, Elena Ruiz, en las horas previas a la mascletà. Con “venta ambulante” se referirían los agentes, según la versión de la dueña, al hecho de que los camareros saquen bebidas a clientes en el exterior cuando los veladores están desmontados por razones de seguridad ante el disparo pirotécnico.

Concentración de gente en la terraza de un bar de Luceros. / Rafa Arjones

“El restaurante se llena antes de la mascletà, los clientes no pueden acumular bebidas y sacarlas por sí solos y para nosotros es más sencillo ayudarles y sacar las bebidas y cobrarlas fuera”, dice Elena Ruiz, que critica que “a eso le llamen venta ambulante”. Además, la hostelera matiza que “el mobiliario del velador se recoge por un tema de seguridad, no porque hayan suspendido la licencia de actividad para vender en la calle”.

Normativa

Según el artículo 38.3 de la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública, la venta ambulante que no es susceptible de autorización es “la practicada en ubicaciones móviles, ofreciendo la mercancía de forma itinerante y deteniéndose en distintos lugares sucesivamente por el tiempo necesario para efectuar la venta, sin determinación de una ubicación concreta destinada a ello”. La desinstalación temporal de los veladores, por tanto, impediría la venta en la calle por considerar que el espacio dedicado a la venta está clausurado, según informan fuentes policiales. Además, recuerdan que estas medidas están en consonancia con la necesidad de garantizar la seguridad en Luceros ante las aglomeraciones.

De hecho, fuentes de la Policía Local aseguran haber llegado a detectar “cubos con bebidas para venderlas en plena calle”, práctica restringida por la ordenanza, y afirman haber estrechado el cerco ante este tipo de actividades. Entre las más llamativas está, por ejemplo, la colocación improvisada de mesas de velador en una zona de estacionamiento para personas con diversidad funcional en la calle Pablo Iglesias, justo en un tramo anterior al corte por la instalación de la barraca Lo Millor de la Terreta. En esta misma zona se observan mesas instaladas frente a una inmobiliaria, que incluso luce una nevera de bebidas en su misma puerta. Mientras tanto, algunos de los hosteleros critican esta “presión”, ya que entienden que “no se puede trabajar si cada día imponen una nueva restricción”, dice el propietario de un local que prefiere mantener el anonimato.

Velador improvisado en un aparcamiento para personas con diversidad funcional en la calle Pablo Iglesias. / INFORMACIÓN

Según Elena Ruiz, en su local “se hace lo último que en los últimos veinte años: sacar la bebida y el aperitivo al exterior como cortesía”, y considera que la actuación policial es una “represalia” con su origen en el conflicto anterior tras su denuncia pública por la propuesta de cerrar su velador. En el acta policial los agentes afirman que la propietaria les “increpó” y que “temieron por su seguridad”.

Lo cierto es que otros hosteleros lamentan que el control policial les está afectando a su estabilidad económica. María José Martini, de la Pizzería Popular de Luceros, lamenta que a las 12 del mediodía les hagan retirar la terraza. “Antes la quitábamos a las 13:00 y recientemente me multaron por tener una mesa montada a las 12:02, es un hostigamiento”, considera.

Además, esta hostelera también se queja por haber sido sancionada por tener un cartel fuera o por “tener mal marcados los límites del velador”, por lo que asegura que le piden “inhabilitar la terraza ocho días, y eso sería inasumible, porque en Luceros lo que cuenta es la terraza”, señala.