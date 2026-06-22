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Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy, lunes 22 de junio: cuarta mascletà y ofrenda de flores

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Así se ha vivido en Florida Portazgo el primer premio de categoría Especial

Así se ha vivido en Florida Portazgo el primer premio de categoría Especial

Alex Domínguez

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O. Casado

O. Casado

La ciudad ya están inmersa en las Hogueras de Alicante 2026 y las calles vibran con los monumentos y el olor a pólvora. Este lunes, 22 de junio a partir de las 11.00 horas tendrá lugar el desfile y entrega de premios de las hogueras ganadoras por el itinerario oficial. Florida Portazgo ha sido este año el monumento ganador en categoría Especial. A las 13.00 horas será el turno de la Colla de Nanos i Gegants.

La pólvora volverá a las 14.00 horas a la plaza de los Luceros con la cuarta mascletà del concurso de este año, tras el disparo de ayer de Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo que dejó el listón muy alto.

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La segunda jornada de la Ofrenda de Flores de este año dará comienzo a las 18.00 horas mientras que por la noche la fiesta se trasladará a las barracas y racós.

Hogueras de Alicante 2026

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