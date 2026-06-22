Agenda de las Hogueras de Alicante de hoy, lunes 22 de junio: cuarta mascletà y ofrenda de flores
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La ciudad ya están inmersa en las Hogueras de Alicante 2026 y las calles vibran con los monumentos y el olor a pólvora. Este lunes, 22 de junio a partir de las 11.00 horas tendrá lugar el desfile y entrega de premios de las hogueras ganadoras por el itinerario oficial. Florida Portazgo ha sido este año el monumento ganador en categoría Especial. A las 13.00 horas será el turno de la Colla de Nanos i Gegants.
La pólvora volverá a las 14.00 horas a la plaza de los Luceros con la cuarta mascletà del concurso de este año, tras el disparo de ayer de Pirotecnia Fuegos Artificiales del Mediterráneo que dejó el listón muy alto.
La segunda jornada de la Ofrenda de Flores de este año dará comienzo a las 18.00 horas mientras que por la noche la fiesta se trasladará a las barracas y racós.
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