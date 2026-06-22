Triple Puerta Grande en honor a la verdad

LA FICHA Tarde calurosa en Alicante. Ausencia de viento y mucha humedad. Se lidiaron toros de Victoriano del Río, bien presentados, pero de juego desigual. Media plaza en los tendidos. Borja Jiménez: Azul cielo y oro. Pinchazo y estocada baja. Ovación. Estocada casi entera y dos orejas. David de Miranda: De rosa y oro. Estocada caída. Vuelta al ruedo. Media estocada agarrada arriba, aviso y dos orejas. Tomás Rufo: Verde hoja y oro. Estocada entera y oreja. Media estocada y oreja. Resultó herido el banderillero Andrés Revuelta, que fue llevado a la enfermería y también Fernando Sánchez, que sufrió una tremenda voltereta que no le impidió seguir en el ruedo. Presidió Manolo García de manera muy correcta.

El calor siguió sin dar tregua en Alicante. A las siete de la tarde, algunos termómetros marcaban 32 grados en la Plaza de España y en los aledaños del coso alicantino nadie se paraba al sol. Alicante sigue en plenas celebraciones de Hogueras y, de nuevo, se pudo comprobar que el segundo cartel de jóvenes toreros de la feria levantó mucho interés entre los aficionados. Abría la tarde el sevillano Borja Jiménez, realidad presente a golpe de puerta grande. Le acompañaba un torero de Huelva llamado David de Miranda, toda una revelación, y flamante Puerta del Príncipe de Sevilla este año. El tercero en la terna era el joven toledano Tomás Rufo, que sigue fiel a su cita con Alicante, tierra a la que está unido familiarmente y en la que ya sabe lo que es triunfar. Los toros fueron de Victoriano del Río, una ganadería con la que se escribe la historia del toreo moderno, porque ha sido parte de tardes que ya se han grabado para siempre en la memoria de aficionados y profesionales.

Borja Jiménez, en el inicio por abajo de la faena de muleta al segundo toro de su lote, el que hizo cuarto. / Héctor Fuentes

Pero volviendo al presente, a pies juntos recibió Borja Jiménez al primer toro de la tarde. Un ejemplar serio y alto, castaño y listón. Se llamó Jugador y en la tablilla dio un peso de 527 kilos. Brindó ese toro al banderillero Luis Blázquez, tercero en su cuadrilla y torero que ya ha anunciado que se retira de los ruedos este año. Con alegría tomó los engaños el de Victoriano, mostrando gran humillación desde el principio. Es verdad que el toro tenía buen son, pero le faltaba un punto de transmisión. Toda esa fibra que faltaba la puso Borja Jiménez desde el principio. Muy fácil anduvo en todas las series, alternando ambos pitones. Más movilidad y recorrido tuvo el toro por el pitón derecho, por donde vimos las tandas más redondas. Pero el de Espartinas se empeñó en sacar provecho con la mano zurda y dejó una serie final muy lograda con naturales de gran factura estética y trazo largo. Se perfiló en la suerte contraria, con el toro ya encogido, y pinchó arriba. Volvió a entrar de igual manera dejando esta vez una estocada caída. Saludó una ovación.

El cuarto toro pasó por el capote de Borja Jiménez sin decir nada. Tampoco se dejó picar y cuando llegó al peto, lo hizo con la cara por arriba y buscando las vueltas al caballo. En banderillas se jugaron el tipo Juan Carlos Rey y Luis Blázquez, que resultó cogido en la boca del burladero sin consecuencias. Borja quiso brindar al público este toro para comenzar de hinojos levantando los ánimos en el tendido. Sobre la mano derecha toreó muy despacio y con mucha firmeza a un toro muy mirón. La tauromaquia de Borja Jiménez equilibra perfectamente el toreo profundo por abajo y hasta el final con algunos alardes de valor que siempre conectan con el público. Eso fue lo que vimos en este toro, que sintió desde el principio el mando en las muñecas del de Espartinas. Tuvo mérito la faena porque el toro nunca estuvo metido en la muleta, un hecho que no restó compromiso a la actuación del sevillano. Una serie corta de dos muletazos, un circular y uno de pecho bastaron para dar la vuelta a la faena y llegar al cénit de la misma, ya con un público entregado. En la suerte contraria dejó una estocada casi entera de efectos fulminantes. A este toro le cortó las dos orejas.

De Miranda toreando al natural en la tarde de ayer, en la que ofreció dos faenas de entrega y compromiso. / Héctor Fuentes

Regresaba a Alicante David de Miranda. La última vez que pisó este ruedo fue en 2019. El segundo toro protestó mucho en el capote del onubense y apenas se dejó torear. Recibió un puyazo largo aunque el toro no se empleó y De Miranda lo esperó en los medios con el capote a la espalda para torearlo por gaoneras, en un quite largo y comprometido por la cercanía con el toro. El valor seco de este torero está más que demostrado. Mientras tanto, desde la barrera, Enrique Ponce, apoderado del torero, miraba con atención la evolución de la lidia. Tras brindar al público, De Miranda trató al toro con suma suavidad en el inicio, pasándolo por ambos pitones. Este toro de nombre Candidato no andaba sobrado de fuerzas, pero embistió con clase. Rápidamente, De Miranda encontró la distancia que el toro pedía y sin quitarle la muleta de la cara, comenzó a ligar los muletazos en series por ambos pitones. Menos empuje mostró el de Victoriano por el pitón izquierdo y con buen criterio De Miranda volvió al derecho. El mérito grande del torero fue evitar que la faena sufriera enganchones porque el toro embestía a distinto ritmo por cada pitón. Cuando la faena era más intensa, el toro salió buscando las tablas rompiendo con la inercia que De Miranda había logrado. Se perfiló al hilo de las tablas y en la suerte contraria dejando una estocada caída. Hubo petición de oreja y aunque no fue concedida el torero dio una vuelta al ruedo.

David de Miranda bordó el toreo al natural con el quinto toro, al que cortó las dos orejas

El quinto toro pisó el ruedo alicantino con actitud desafiante y encampanado. Se arrancó con muchos pies al caballo que montaba Paco Félix, aunque nunca metió los riñones empujando. De Miranda no brindó este toro, al que comenzó toreando por estatuarios. Precioso fue este inicio. Optó por colocarse en la media distancia para que el toro tuviera delante siempre la muleta. Hubo una serie por el pitón izquierdo extraordinaria, con un temple, una cadencia y un ritmo al alcance de muy pocos. El toro, que tenía media embestida, no tuvo más remedio que seguir hasta el final la muleta perfectamente presentada del onubense, que toreó a la velocidad que se torea de salón. Magistral. A toro parado, De Miranda se pegó un arrimón sin medias tintas y con toda la verdad que tiene su toreo. Volvimos a ver al mejor De Miranda emocionando al público. Dejó media estocada arriba agarrada y en buen sitio. A este toro le cortó las dos orejas sin discusión.

El tercero fue un toro negro, corniveleto, al que Tomás Rufo esperó en los medios con un ramillete de verónicas y un remate a una mano muy torero. Ya en varas, se durmió el toro empujando en el caballo de Rubén Sánchez. Por su parte, Andrés Revuelta realizó una gran lidia con una perfecta colocación y con los capotazos justos. En el tercio de banderillas destacó un par de Fernando Sánchez. Rufo brindó al público. De inicio el toro comenzó a humillar ante la muleta del toledano, que inició su faena de rodillas toreando con mucho regusto. La faena tuvo intermitencias y a Rufo le costó mucho ligar los pases en cada serie y tuvo que componer su faena con pases sueltos, eso sí, de mucha calidad y de gran exposición. Se dejó llegar Rufo los pitones a la taleguilla en más de una ocasión. La clave de la faena fue dejar la muleta en la cara del toro y esperar que la tomara, sin agobios ni exigencias. Perfilado en la suerte contraria, Rufo enterró la espada y cortó la primera oreja de la tarde. Faena de mucho mérito e inventada por el torero.

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Tomás Rufo, en un muletazo por el pitón derecho al primer toro de su lote de Victoriano del Río. / Héctor Fuentes

Salió en sexto lugar el toro de mayor peso de toda la corrida y de nombre Cantaor, un emblema importante en la ganadería y Tomas Rufo lo recibió arrebatado con su capote. Tremenda voltereta la que sufrió Fernando Sánchez en banderillas y en el siguiente par Andrés Revuelta, que se jugó la vida, también resultó cogido contra las tablas. Tras el accidentado tercio, Rufo se esforzó en sacar lo mejor del toro, que fue protestón y nunca se entregó en su muleta. Rufo optó por meterse entre los pitones desde el inicio para mostrar por la vía del valor y la entrega lo que el toro guardaba dentro. No fue esta una faena de series estructuradas y largas, sino un trasteo lleno de verdad y de inteligencia, ya que el toro no tenía otra lidia. Lo mató de una estocada entera algo desprendida que le valió otra oreja, acompañando a sus compañeros en la triple Puerta Grande de Alicante, la cuarta en las cuatro tardes celebradas. n