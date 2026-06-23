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Alicante celebra su historia con un baile alrededor de la Hoguera Oficial

La dansà toma la plaza del Ayuntamiento con ritmos tradicionales para el disfrute de locales y visitantes

La tradición alicantina baila alrededor de la Hoguera Oficial

La tradición alicantina baila alrededor de la Hoguera Oficial

La tradición alicantina baila alrededor de la Hoguera Oficial / Pilar Cortés

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Un baile en torno a la Hoguera Oficial para celebrar las fiestas y reivindicar las tradiciones alicantinas. La dansà d’Alacant se ha celebrado, como cada año, en la plaza del Ayuntamiento, en un acto multitudinario que despierta el interés de los alicantinos y de los visitantes que se acercan a conocer mejor las tradiciones de la ciudad. Y lo ha hecho en torno a "Singulares", la obra de Pedro Espadero que repasa algunas de las fiestas típicas de poblaciones de la provincia, como Elche, Busot o Torremanzanas.

Durante la dansà, la pasión y el compromiso con las raíces culturales se han hecho palpables en cada paso. Todo ello, acompañado de la combinación de instrumentos tradicionales, como la rondalla de cuerda y la dolçaina, que han creado una atmósfera que ha transportado al público y a los bailarines (entre los que se encontraban las concejalas Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali) a otra época.

Las concejalas Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali, durante la dansà.

Las concejalas Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali, durante la dansà. / Pilar Cortés

La música que acompaña a estas danzas varía desde las jotas rápidas y alegres hasta las más pausadas y majestuosas malagueñas. ¿La diferencia? El ritmo. A nivel de baile, la malagueña es más lenta, parecida a los fandangos, mientras que las jotas son más rápidas y más alegres.

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Así, este 23 de junio, la ciudad de Alicante ha vuelto a vibrar al ritmo de la dansà, que no solo es un espectáculo visual y sonoro, sino también un símbolo de identidad y continuidad de la ciudad de Alicante.

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