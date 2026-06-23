El Alicante más multicultural se luce en el Desfile Folclórico de las Hogueras

Las numerosas culturas e identidades nacionales que conviven en Alicante han tenido su escaparate en la sexagésima novena edición del Desfile Folclórico de Hogueras. El acto, ideado en los años cincuenta para acoger a representantes de las fiestas de las localidades de la provincia y que pudieran exhibir sus mejores galas, se amplió en su momento para dar espacio a las diferentes nacionalidades con voluntad de participar.

Es por eso que, un año más, las calles del centro de la ciudad, entre Alfonso el Sabio y el Ayuntamiento, previo paso por la Rambla, han ofrecido una combinación de elementos festivos de diversas procedencias. Desde representantes de los pueblos de la provincia, a través de la música, de los bailes o de los Moros y Cristianos, a otros ejemplos mucho más lejanos.

Baile de una niña de la delegación de Ucrania. / Pilar Cortés

Con una introducción de la Comparsa Salgueiro a través de decenas de integrantes aplaudidos por el público, que aprobaba sus habilidosos bailes pese a sus vestidos aparatosos, los diferentes estilos musicales también han tenido cabida en el desfile. Desde lo tradicional, con bandas y con dolçaina i tabalet, hasta la música comercial emitida desde megáfonos, e incluso las versiones de canciones modernas a través de instrumentos de viento, aplaudidas y bailadas por los presentes en reconocerlas.

Durante la primera parte del desfile, las veinticinco representaciones participantes, la mayor parte de ellas del ámbito local, han proporcionado tradición y raíces en un ambiente marcado por la multiculturalidad y por la presencia de personas, tanto en el recorrido como entre el público, de orígenes muy diversos. Como es habitual, las Belleas del Foc adulta e infantil, María Pastor y Leire Arellano, han participado desde su carroza, seguida de otras con representantes de las Fallas de València o de la Magdalena de Castellón, además de localidades como Burriana (Castellón) o Murcia, y otras de la provincia: San Vicente del Raspeig, Algueña, Pinoso, Benejúzar, Aspe, Crevillent, Hondón de las Nieves y Torrevieja.

Las Belleas del Foc adulta e infantil, María Pastor y Leire Arellano. / Pilar Cortés

Ha habido momentos de conexión entre los participantes y el público. Por ejemplo, el de los representantes de Pinoso repartiendo embutido local o las actuaciones protagonizadas por niños, ovacionadas por los presentes ante la habilidad de los más pequeños de actuar al son de la música de sus pueblos o países. Una de las músicas más agradecidas era la que hacía sonar la Casa de Andalucía, con una delegación numerosa de representantes que le ha dado protagonismo gracias a dos altavoces que la hacían sonar en momentos diferentes y con el colorido característico de los trajes con los que bailaban las integrantes, en su mayoría mujeres.

La Casa de Andalucía de Alicante, entre los participantes. / Pilar Cortés

Los bailes regionales, también muy presentes, han sido agradecidos por un público entregado que ha llenado las avenidas por las que el recorrido ha tenido lugar, con gente incluso de pie tras las sillas habilidades y con algunas personas presenciando el espectáculo cultural desde los racós.

Alicante celebra las Hogueras con acento internacional en su Desfile Folclórico / Pilar Cortés

Nacionalidades

El momento más esperado, dada la diversidad entre el público, era la participación de las personas en representación de sus países de origen. Los que mejor han recibido los asistentes han sido a ucranianos y venezolanos, dos países que en la actualidad están presentes en la agenda mediática debido a sus respectivas situaciones internas, que despiertan solidaridad ante la adversidad vivida.

Así, Ucrania, la primera en participar, se recibía con una gran ovación, como ocurriría posteriormente con Venezuela, representada por dos entidades con una gran propuesta de música y coreografía, predominando en este último aspecto los vestidos que hacían referencia a plantas. El momento más aplaudido, el despliegue de la bandera del país.

Despliegue de una bandera de Venezuela durante el desfile. / Pilar Cortés

Ha habido también otros países que han participado en el desfile. Uruguay, confundido desde megafonía por Paraguay, ha tirado de percusión, mientras que República Dominicana han ofrecido una versión más festiva y Colombia ha contribuido a animar el ambiente con bailes y disfraces.

En el ámbito de los bailes ha sido más aplaudido Ecuador, con un ritmo muy alterado, mientras que los mexicanos hacían referencia a la celebración del Mundial de fútbol, que se está desarrollando en tres países, uno de ellos el azteca. Argentina, Georgia y Paraguay también han participado, destacando estos últimos por el manejo de elementos decorativos en la cabeza durante los bailes y con una actuación musical que incluía arpas en la carroza. En cuanto a Bolivia, donde los niños han tenido un gran protagonismo, sus referencias a las Hogueras a través de estandartes ha hecho más evidente la voluntad de hermanamiento con Alicante. Que es, al fin y al cabo, el espíritu del Desfile Folclórico Internacional, que ya acumula 69 ediciones.