Ángel Romero, el aficionado que visita las 92 hogueras de Alicante: "Solo están cuatro días al año y nunca volverán a ser iguales"

Mientras miles de personas recorren durante estos días algunas de las hogueras más conocidas de Alicante, Ángel Romero tiene un objetivo muy distinto: verlas todas, las 92. Una por una, sin excepciones y a pie. Lo hace cada año desde 2007, cuando descubrió por primera vez las Hogueras y quedó atrapado por una pasión que ya había nacido mucho antes, entre monumentos falleros, álbumes de fotografías y largas caminatas por València junto a su familia.

Desde entonces, este valenciano convertido también en comisionado de la hoguera Baver-Els Antigons ha transformado la Fiesta Oficial de la ciudad en una expedición personal que repite cada junio con la misma ilusión. "Todo lo que es el arte efímero tiene algo irracional, es el típico veneno con el que naces", cuenta Romero, quien cada año en Fallas también visita las 383 comisiones plantadas en València, un camino que le sirve como referencia para medir el reto de recorrer todas las hogueras de Alicante. "Si te organizas bien, en día y medio o dos días puedes verlo prácticamente todo", explica.

Pero la afición nació en casa, entre las visitas familiares a las Fallas de València y el empeño de sus padres por transmitirles a él y a su hermano el gusto por recorrer monumentos y vivir la Fiesta de cerca. De pequeño, Ángel y su hermano competían cada año por superar el número de fallas vistas en la edición anterior y aquella costumbre familiar acabó convirtiéndose en una afición que ha marcado gran parte de su vida. "Siempre iba con mis padres y con mi hermano a ver todas las fallas posibles. Era un juego, pero al final terminó siendo una forma de vivir la Fiesta", recuerda Romero.

Ángel Romero y José Javier Sánchez en un momento de su ruta por las hogueras de Alicante / Jose Navarro

Tres días para recorrer toda la ciudad

La visita a las 92 hogueras no es fruto de la improvisación, sino de una planificación que Ángel repite prácticamente cada año para poder llegar a todo. "Si no te organizas bien, es imposible verlas todas", admite Romero. Como integrante de Baver-Els Antigons, las primeras jornadas de la Fiesta suelen estar reservadas a las obligaciones de la comisión y al paso del jurado por el monumento. A partir de ahí comienza a hacer camino, y en este, la tarde en al que su comisión no tiene Ofrenda de Flores es la elegida para recorrer las zonas más alejadas del centro, especialmente el norte de la ciudad y la Playa de San Juan. "Es el momento de aprovechar para ver todo lo que queda más disperso", explica.

Aunque el gran día llega el 23 de junio cuando, desde primera hora de la mañana inicia un recorrido que arranca en Baver-Els Antigons y atraviesa buena parte de Alicante con una ruta que suma kilómetros y horas de caminata bajo el calor. El recorrido pasa primero por barrios como Benalúa, Princesa Mercedes y el Centro Tradicional desde donde continúan hacia Carolinas, el Pla y Los Ángeles para acabar en los barrios de Ciudad de Asís y La Florida. "Ese día es el más fuerte, el que te lleva de un barrio a otro sin parar", indica Romero.

Siempre iba con mis padres y con mi hermano a ver todas las fallas posibles. Era un juego, pero al final terminó siendo una forma de vivir la Fiesta Ángel Romero

A quienes visitan Alicante durante estos días les recomienda empezar por el centro, donde la concentración de monumentos permite disfrutar de muchas hogueras en poco tiempo. Sin embargo, anima también a descubrir barrios que quedan fuera de los recorridos más habituales. La Florida, Babel o el Pla-Carolinas forman parte de esas zonas donde, asegura, todavía es posible encontrar algunas de las sorpresas más interesantes de la Fiesta. "Cada persona tiene un gusto distinto, cualquier hoguera puede llegarte por un detalle, por un recuerdo o por una escena concreta. Y además solo están cuatro días al año y nunca volverán a ser iguales", destaca este aficionado.

El día 24 queda reservado para los últimos detalles: alguna hoguera pendiente, fotografías que faltan o monumentos que merecen una segunda visita antes de la cremà. Porque para Ángel esta caminata no se trata únicamente de ver, sino también de documentar, sino que cada recorrido termina convertido en un gigantesco archivo fotográfico, ya que, solo durante las Hogueras realiza entre 7.000 y 8.000 imágenes, una cifra que en Fallas la cifra puede superar las 20.000 fotografías.

Una Fiesta que ha elevado su nivel

Además, después de casi dos décadas recorriendo Alicante en busca de cada una de sus hogueras, Ángel Romero ha podido comprobar de primera mano cómo ha cambiado la Fiesta y cómo ha ido creciendo también la ambición artística de los monumentos. A su juicio, el momento actual es especialmente interesante, sobre todo en las categorías infantiles, donde aprecia una evolución muy clara en el diseño, los acabados y la calidad técnica de las obras.

"Lo que se puede encontrar hoy en infantiles es una auténtica barbaridad", destaca Romero, convencido de que el nivel ha dado un salto notable en los últimos años. También cree que ese avance responde al esfuerzo de las comisiones y de los artistas, que han apostado con más fuerza por elevar el listón. "Se nota que están echando el resto, hay nombres de mucha calidad y una subida de nivel importante respecto a años anteriores", apunta.

Ángel Romero y José Javier Sánchez en un momento de su ruta por las hogueras de Alicante / Jose Navarro

Esa misma impresión la comparte José Javier Sánchez, alicantino y compañero habitual de ruta de Romero durante las fiestas. Ambos se conocieron a partir de una afición común y desde entonces han convertido el paseo por las hogueras en una costumbre compartida. "Hay hogueras muy dignas que te pueden llamar la atención por un detalle, por una idea o por una composición distinta. Al final, cualquier artista puede tener una propuesta brillante", señala.

Quizá por eso, mientras Alicante se prepara para la noche de la cremà, estos dos festeros siguen recorriendo las calles de Alicante buscando la siguiente hoguera, el siguiente recuerdo de una fiesta que, precisamente porque es efímera, merece ser contemplada en su totalidad.