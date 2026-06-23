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Arde un ciprés en el PAU 1 de Alicante, el segundo durante estas Hogueras

El nuevo incendio se produce en el parque Papa Juan Pablo II, donde este fin de semana ya ardió otro árbol por una traca junto a una barraca

Arde otro ciprés en el PAU 1 de Alicante: el segundo durante estas Hogueras

Arde otro ciprés en el PAU 1 de Alicante: el segundo durante estas Hogueras

Arde otro ciprés en el PAU 1 de Alicante: el segundo durante estas Hogueras / INFORMACIÓN

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O. Casado

C. Suena

Un nuevo ciprés ha ardido esta noche en el PAU 1 de Alicante durante las Hogueras. Se trata del segundo árbol de estas características afectado por el fuego en la zona en apenas unos días, después de que este fin de semana otro ciprés quedara calcinado en el parque Papa Juan Pablo II a causa de una traca.

El incendio se ha producido en las inmediaciones de la barraca de la hoguera Don Bosco, situada a pocos metros del parque. Aunque la causa exacta no ha sido confirmada, las primeras sospechas apuntan a que podría estar relacionado con el uso de material pirotécnico.

Los vecinos han alertado a los bomberos, que se han personado minutos después y han extinguido las llamas sin complicaciones.

El primer incendio, registrado durante el fin de semana, también tuvo lugaren la misma zona. Entonces, el olor a quemado y la altura de las llamas alertaron a los vecinos, que avisaron a los bomberos, aunque cuando llegaron el árbol ya estaba prácticamente calcinado.

Noticias relacionadas

No fue el único incidente relacionado con la pirotecnia durante el fin de semana. El domingo, un petardo provocó un incendio en una palmera en las inmediaciones de la plaza América. Según relató un testigo, el artefacto emitía fuego y se movía en el aire antes de impactar contra la copa del árbol. Las llamas comenzaron a afectar a la parte superior de la palmera y se extendieron hacia abajo, hasta quemar cerca de la mitad del ejemplar.

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

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