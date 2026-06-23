Arde un ciprés en el PAU 1 de Alicante, el segundo durante estas Hogueras

Un nuevo ciprés ha ardido esta noche en el PAU 1 de Alicante durante las Hogueras. Se trata del segundo árbol de estas características afectado por el fuego en la zona en apenas unos días, después de que este fin de semana otro ciprés quedara calcinado en el parque Papa Juan Pablo II a causa de una traca.

El incendio se ha producido en las inmediaciones de la barraca de la hoguera Don Bosco, situada a pocos metros del parque. Aunque la causa exacta no ha sido confirmada, las primeras sospechas apuntan a que podría estar relacionado con el uso de material pirotécnico.

Los vecinos han alertado a los bomberos, que se han personado minutos después y han extinguido las llamas sin complicaciones.

El primer incendio, registrado durante el fin de semana, también tuvo lugaren la misma zona. Entonces, el olor a quemado y la altura de las llamas alertaron a los vecinos, que avisaron a los bomberos, aunque cuando llegaron el árbol ya estaba prácticamente calcinado.

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No fue el único incidente relacionado con la pirotecnia durante el fin de semana. El domingo, un petardo provocó un incendio en una palmera en las inmediaciones de la plaza América. Según relató un testigo, el artefacto emitía fuego y se movía en el aire antes de impactar contra la copa del árbol. Las llamas comenzaron a afectar a la parte superior de la palmera y se extendieron hacia abajo, hasta quemar cerca de la mitad del ejemplar.