¿Qué artistas han ganado la categoría Especial de Hogueras y en Fallas?

La victoria de Florida Portazgo en las Hogueras de 2026 no solo ha puesto un nuevo nombre en el palmarés de la máxima categoría alicantina. También ha permitido a su autor, Josué Beitia, entrar en uno de los clubes más exclusivos del arte efímero: el de los artistas que han logrado conquistar el primer premio de la categoría Especialtanto en Hogueras como en Fallas.

El triunfo alcanzado este año en Alicante tiene un valor añadido porque confirma una tendencia que se ha acelerado en los últimos años. Aunque Hogueras y Fallas comparten la esencia del arte efímero, durante décadas ambas fiestas evolucionaron por caminos paralelos, con estilos, dinámicas y protagonistas diferenciados. Hoy, sin embargo, las fronteras entre ambos mundos son cada vez más difusas y los artistas se mueven con naturalidad entre València y Alicante, dando lugar a trayectorias que hace apenas unas décadas resultaban excepcionales.

La evolución de los materiales, la influencia mutua entre talleres y la progresiva desaparición de algunas barreras que favorecían a los artistas locales han contribuido a estrechar la relación entre ambas fiestas. El resultado es un escenario en el que numerosos constructores desarrollan una auténtica temporada completa, enlazando Fallas y Hogueras, y donde cada vez son más frecuentes los intercambios profesionales entre las dos grandes capitales del fuego.

Un logro que tardó más de una década en llegar

En ese contexto, la categoría Especial de Hogueras se ha convertido en uno de los grandes escaparates para los artistas más reconocidos del sector. Sin embargo, muy pocos han conseguido traducir ese éxito también a la máxima categoría fallera. El primer artista capaz de completar el doblete fue Pere Baenas, que inició su camino en Alicante, donde conquistó la categoría Especial de Hogueras en 2002 con Carolinas Altas.

Sin embargo, tuvieron que pasar doce años para que lograra alcanzar la misma meta en València, ya que fue en 2014 cuando consiguió su primera victoria en la sección Especial de Fallas con la comisión Plaza del Pilar. Aquella doble corona inauguró una lista muy reducida de nombres que han logrado imponerse en las dos competiciones más prestigiosas del calendario festivo. Con el paso del tiempo, Baenas consolidó además un palmarés de referencia, acumulando cinco triunfos en Fallas y siete en Hogueras.

El siguiente artista en incorporarse a este selecto grupo fue David Sánchez Llongo, quien lo hizo de una forma todavía más llamativa, ya que logró ambas victorias en un mismo ejercicio. En 2023 conquistó primero la sección Especial de Fallas con Exposición-Micer Mascó y, apenas unos meses después, repitió éxito en la categoría reina de Hogueras con Diputación-Renfe. Aquel año alcanzó además un hito singular al sumar también el máximo reconocimiento en las Fallas de Elda, completando un particular "triplete" dentro del mundo del arte festivo.

La incorporación más reciente a este exclusivo club lleva la firma de Josué Beitia. El artista ha conseguido este 2026 su primera victoria en la categoría Especial de Hogueras gracias al monumento plantado para Florida Portazgo, el primero que planta en la máxima categoría de la Fiesta, culminando así un recorrido ascendente que ya había tenido un momento clave en 2024 cuando logró sorprender al mundo fallero al imponerse en la sección Especial de València con l’Antiga de Campanar, precisamente en el año de su estreno en la máxima categoría.

Los nombres que aún buscan completar el círculo

La dificultad del doblete queda reflejada en la cantidad de artistas de prestigio que han triunfado en una de las dos fiestas sin conseguir todavía la victoria en la otra.

Por Alicante han pasado autores que saben lo que es ganar la sección Especial de Fallas, como Pedro Santaeulalia o Carlos Carsí, pero que aún no han logrado repetir éxito en la categoría reina de Hogueras. En sentido contrario, referentes de Alicante como Manuel Algarra o Vicente Martínez Aparici cuentan con importantes triunfos en Hogueras, aunque les falta alcanzar el máximo galardón en València.

Ausiàs Estrugo abre su camino en infantil

Si en las categorías grandes el doblete continúa siendo una rareza, en infantiles la historia ha sido diferente. La menor rigidez estética que tradicionalmente han tenido las hogueras infantiles facilitó desde hace años la llegada de artistas procedentes del mundo fallero y permitió que los éxitos cruzados aparecieran mucho antes. Paco López Albert fue uno de los pioneros, combinando victorias en Alicante con triunfos en distintas comisiones de València. Con la llegada del nuevo siglo se sumaron también José Gallego, Julio Monterrubio e Iván Tortajada, ampliando la nómina de autores capaces de conquistar las dos grandes fiestas.

La edición de 2026 ha dejado además un nombre que podría ampliar próximamente esa relación de artistas con éxitos en ambos territorios. Ausiàs Estrugo ha conquistado la categoría Especial Infantil de Hogueras con “Mediterrània”, el monumento plantado para la comisión Ángeles Felipe Berge. El artista de Gandia ya cuenta con una trayectoria consolidada en València y ha ido ganando protagonismo en los últimos años. El pasado mes de marzo debutó en la sección Especial Infantil de Fallas tras su salto a Joaquín Costa-Conde Altea, donde obtuvo el sexto premio. Con la victoria lograda ahora en Alicante, Estrugo ya tiene conquistada una de las dos grandes metas y se sitúa en disposición de seguir los pasos de quienes lograron convertir el éxito en Hogueras y Fallas en una misma carta de presentación.