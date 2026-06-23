El Ayuntamiento de Alicante cierra la puerta a volver a elegir al jurado de las Hogueras de Especial

El Ayuntamiento de Alicante no prevé asumir de nuevo la designación del jurado de las Hogueras de Especial. Pese a que una mayoría de las comisiones de la máxima categoría se ha mostrado partidaria de que el Consistorio recupere esa competencia, el equipo de gobierno del PP defiende la continuidad del modelo actual y considera que son las propias comisiones de Especial las que mejor pueden garantizar una elección más "objetiva" de las personas encargadas de valorar los monumentos.

La postura municipal llega apenas un día después de que se reabriera un debate histórico de la Fiesta coincidiendo con la entrega de premios de las Hogueras de 2026. Tras conocerse la clasificación de Especial, la mayoría de comisiones que ponen la categoría volvieron a cuestionar el sistema implantado en 2019, año en el que dejaron de ser los responsables municipales quienes elegían directamente a los integrantes del jurado.

Cutanda defiende la continuidad del modelo

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, rechazó, a preguntas de INFORMACIÓN, la posibilidad de modificar el actual sistema y defendió que la elección siga en manos de las propias comisiones de Especial, ya que, a su juicio, es la fórmula que mejor garantiza la imparcialidad y la representación de todos los participantes. "Lo más objetivo y aquello que va a garantizar que cada uno tenga una representatividad y que sea todo de una manera más imparcial es que sean ellos los que pongan a esas personas", aseguró Cutanda.

Creemos que lo más objetivo es que sigan poniéndolo las hogueras de Especial Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas

Cutanda explicó que el procedimiento actual permite que las comisiones propongan perfiles vinculados al mundo del arte, el diseño o la construcción de hogueras, siguiendo unos criterios previamente establecidos. Además, recordó que esas condiciones no dependen únicamente del Ayuntamiento, sino que forman parte de un acuerdo alcanzado con Fogueres Especials d'Alacant y la Federació de Fogueres. "Creemos que lo más objetivo es que sigan poniéndolo las hogueras de Especial", apuntó Cutanda respecto a la elección del jurado.

La Federació apuesta por el consenso

En la misma línea se expresó el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, quien defendió la oportunidad que se ha dado al colectivo foguerer para participar en la elección de los jurados. "El Ayuntamiento ha dado la oportunidad de que nosotros, los foguerers, seamos objetivos con nosotros mismos y pongamos personas que tienen experiencia y que sean objetivas", señaló Olivares.

Si llega un momento en que las hogueras de Especial quieren que lo ponga el Ayuntamiento, habrá que sentarse David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

No obstante, el presidente de la Federació no cerró completamente la puerta a una futura revisión si así lo solicitan las hogueras de Especial. En ese caso, considera que sería necesario abrir una reflexión conjunta para estudiar alternativas y buscar una solución de consenso. "Si llega un momento en que las hogueras de Especial quieren que lo ponga el Ayuntamiento, habrá que sentarse, decir por qué no lo quieren poner ellas y que al final haya un término medio para decidir el jurado", apuntó Olivares.

Aun así, el presidente de la Federació recordó que las discrepancias sobre los premios han acompañado históricamente a la Fiesta. "Nunca habrá nadie contento. El que gana está contento y el que pierde no lo está. Ponga el jurado el Ayuntamiento o lo pongan las hogueras, siempre vamos a estar así", afirmó.

Un sistema que ha cambiado varias veces

El debate sobre quién debe elegir al jurado de Especial no es nuevo. Hasta 2019 era el Ayuntamiento de Alicante quien designaba directamente a sus integrantes, aunque aquel modelo tampoco estuvo exento de polémicas. Tras las controversias surgidas en años anteriores, especialmente después de las valoraciones de 2017, el entonces concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, impulsó un cambio para que fueran las propias comisiones de Especial quienes propusieran a los miembros del jurado.

Desde entonces, el sistema ha sufrido varios ajustes. En 2022 se implantó una doble votación para intentar reducir el impacto de puntuaciones aisladas, mientras que en 2024 se redujo el número de integrantes del jurado para minimizar las posibilidades de empate tras la polémica vivida un año antes entre Florida Portazgo y Diputació-Renfe. Ya en 2025 se introdujeron nuevos cambios en la composición del jurado y en la presentación de los premios.

La última reforma ha llegado este año. Por primera vez se ha abandonado el sistema tradicional de puntuaciones para sustituirlo por votaciones directas. Los trece miembros del jurado debían elegir mediante papeleta secreta la hoguera merecedora de cada posición, comenzando por el primer premio y repitiendo las votaciones hasta alcanzar la mayoría absoluta necesaria. Además, el procedimiento reforzó la confidencialidad, obligando a los jurados a entregar sus teléfonos móviles antes de iniciar las deliberaciones.