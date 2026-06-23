El banderín más curioso de la entrada de premios: la hoguera Carrer Sant Vicent premia su “paciencia administrativa”

La entrega de premios de las Hogueras de Alicante dejó este lunes 22 de junio imágenes para el recuerdo, aunque una de las más comentadas fue la protagonizada por la hoguera Carrer Sant Vicent. La comisión aprovechó el desfile para exhibir un original banderín dedicado a la “paciencia administrativa”, una irónica referencia a los problemas que ha tenido que afrontar este año para obtener los permisos necesarios para plantar su monumento y poner en marcha su racó.

Con este gesto, la comisión quiso tomarse con humor una situación que la mantuvo en vilo durante los días previos al inicio oficial de las fiestas. No en vano, Carrer Sant Vicent fue la última hoguera de Alicante en recibir la autorización definitiva del Ayuntamiento para desarrollar con normalidad sus actividades festivas.

Un permiso que se eternizó

El visto bueno municipal llegó el pasado 19 de junio, alrededor del mediodía, cuando la comisión obtuvo finalmente la autorización para la plantà del monumento y la instalación de su racó. La resolución se produjo aproximadamente 36 horas después del inicio oficial de la plantà, que comenzó en la medianoche del 18 de junio, y tras varios días marcados por la incertidumbre administrativa.

El banderín de la hoguera Carrer Sant Vicent. / INFORMACIÓN

Pese a no contar todavía con todos los permisos, la comisión mantuvo su planificación y durante la jornada del 18 de junio inició los trabajos de montaje del racó, mientras esperaba completar los últimos trámites exigidos por el consistorio. La situación generó expectación dentro del mundo foguerer, ya que Carrer Sant Vicent era la única comisión que seguía pendiente de autorización a pocas horas del arranque de los días grandes de las Hogueras.

Además, este retraso llegó en un año especialmente importante para la entidad. La comisión afronta su estreno en Segunda categoría tras ascender desde Quinta, un salto que implica asumir un monumento de mayores dimensiones, una mayor inversión y una organización más compleja.

Finalmente, la autorización permitió cerrar un expediente que había sido uno de los asuntos más comentados de esta edición de las Hogueras. Ya con todos los permisos en regla y las fiestas en pleno desarrollo, la comisión decidió recurrir al humor y a la ironía durante la entrada de premios, convirtiendo la “paciencia administrativa” en el reconocimiento más singular de la jornada.