Horario y recorrido del Desfile Folclórico Internacional de las Hogueras de Alicante

Las Hogueras vuelven a abrir este martes una de sus ventanas más mestizas. El Desfile Folclórico Internacional arrancará a las 19 horas en el circuito oficial y reunirá a delegaciones festivas, asociaciones culturales, casas regionales y comunidades extranjeras en uno de los actos más visuales de los días grandes. Después del Desfile del Ninot, la Entrada de Bandas o la Ofrenda de Flores, la Fiesta cambia de registro para mostrar otras músicas, otros trajes y otros bailes, con Alicante convertida durante unas horas en punto de encuentro de tradiciones cercanas y lejanas.

El acto llega además marcado por el calor de los últimos días. La Ofrenda de Flores del lunes tuvo que retrasar su inicio 45 minutos por las altas temperaturas, un precedente inmediato que condiciona cualquier cita al aire libre en pleno tramo final de Hogueras. El desfile de este martes mantiene, en principio, su inicio previsto a las 19 horas, con la expectativa de que la tarde permita desarrollar un recorrido que suele atraer a numeroso público en los laterales del circuito oficial.

La esencia del desfile está en la mezcla. A diferencia de otros actos más centrados en las comisiones, el folclórico internacional permite que la ciudad vea pasar por el mismo recorrido fiestas patronales, entidades provinciales, agrupaciones musicales, comparsas, casas regionales y colectivos de residentes extranjeros. Es, quizá, el acto donde las Hogueras se explican menos a sí mismas y se dejan acompañar por otras celebraciones. El resultado suele ser una sucesión de carrozas, bandas, collas, trajes tradicionales, danzas, banderas y sonidos que ensanchan durante una tarde el mapa festivo de Alicante.

Apertura

La apertura contará con la comparsa Salgueiro, antes del paso de las damas de honor, las Belleas del Foc, la Banda Municipal y las representantes de las fiestas de València y Castellón. También está prevista la participación de delegaciones de Burriana y Murcia, dentro de esa conexión habitual entre las grandes celebraciones del arco mediterráneo y otros territorios con vínculos festivos con Alicante.

La provincia tendrá un peso destacado en el recorrido. Según la relación de participantes prevista, estarán presentes Algueña, Pinoso, Benejúzar, Hondón de las Nieves, Aspe, Crevillent, Torrevieja y San Vicente del Raspeig, además de las Fiestas Patronales y las Hogueras de este último municipio. También participarán los Moros y Cristianos de Alicante, con su componente de música, escuadras y color, y entidades como la Casa de Andalucía Alicante y Andalucía San Vicente, que aportarán el acento andaluz a una tarde de registros muy distintos.

El apellido internacional del desfile lo sostienen las comunidades extranjeras que viven o mantienen lazos con Alicante. Este año está prevista la presencia de Ucrania, Uruguay Siempre Presente, Venezuela a través de Asiven y Amasve, República Dominicana, Colombia Aculco, Ecuador Americamanta, México con mariachi y danzas tradicionales, Georgia, Argentina con murga, tango y folclore, Bolivia Por Siempre Unida, Bolivia Corazón de América y Paraguay. La enumeración ya permite anticipar la variedad de una cita en la que la música puede pasar de la percusión latinoamericana a las danzas tradicionales, del folclore europeo al mariachi o de los trajes típicos a las coreografías más festivas.

Cruce de culturas

Ese cruce de culturas ha sido precisamente uno de los atractivos del acto en ediciones anteriores. El desfile folclórico internacional suele funcionar como escaparate para quienes visitan Alicante durante las Hogueras pero también como espejo para muchos vecinos de origen extranjero que encuentran en la Fiesta un espacio donde mostrar sus propias tradiciones. El intercambio no es solo escénico. También permite que el público descubra fiestas de otros municipios de la provincia, celebraciones de otras comunidades autónomas y expresiones culturales de países que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La música será de nuevo uno de los hilos del desfile. Las bandas y agrupaciones de la provincia convivirán con collas, comparsas, sonidos populares, ritmos latinoamericanos, propuestas andaluzas y danzas tradicionales. Esa combinación convierte el recorrido en un acto menos solemne que la Ofrenda y menos competitivo que otros desfiles pero especialmente agradecido para el público por su ritmo y su diversidad visual.

El Desfile Folclórico Internacional llega así como una de las últimas grandes citas de calle antes de la recta final de la Fiesta. Alicante volverá a mirar hacia fuera sin dejar de reconocerse en la provincia, las casas regionales, las fiestas vecinas, las comunidades migrantes y las representantes oficiales, que compartirán recorrido en una tarde pensada para que las Hogueras suenen con muchos acentos. En una celebración marcada por la pólvora, los monumentos y la tradición local, este desfile recuerda que la Fiesta también se construye con todo lo que la ciudad ha ido incorporando a su vida.