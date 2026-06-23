La evolución de la Fiesta de Alicante, a través de sus concejales

Ha pasado casi medio siglo desde las primeras elecciones municipales democráticas después del franquismo y, en este tiempo, han pasado muchos concejales encargados de gestionar la Fiesta alicantina. La más exigente, por ser la de más participación y la que se extiende a lo largo y ancho del término municipal, es la de las Hogueras de San Juan.

Las inquietudes que ha generado su organización han ido variando a lo largo de los años, coincidiendo con los cambios sociales y con la evolución de una ciudad, Alicante, que ha pasado de contar con unos 70.000 habitantes en 1928, año de la fundación de las Hogueras; a rozar los 370.000 en la actualidad, si se tiene en cuenta solamente el censo, sin incluir la población flotante.

Tras la recuperación democrática, Alicante contaba con unos 240.000 habitantes. El concejal de Fiestas, elegido tras las elecciones de 1979, fue Salvador Forner, entonces electo por el Partido Comunista (formación que abandonó poco después), que gobernó junto con los socialistas, que ostentaron la Alcaldía a través de José Luis Lassaletta.

Las fiestas adquirirían más tarde una dimensión que en aquella época no tenían Salvador Forner — Concejal de Fiestas entre 1979 y 1980

Forner, designado responsable de Cultura y Fiestas en el Ayuntamiento, estuvo al frente de las Hogueras desde la máxima institución municipal en las ediciones de 1979 y 1980, ya que aquel mismo año dejó su acta como concejal. «Las fiestas adquirirían más tarde una dimensión que en aquella época no tenían, era una responsabilidad subordinada a la cultura», recuerda.

Forner no había sido foguerer, pero su padre sí. Presidió la hoguera Méndez Núñez y entabló una relación estrecha con Tomás Valcárcel, al frente de la Comisión Gestora (actual Federació) entre 1961 y 1979 y también concejal de Fiestas durante el franquismo.

Las inmediaciones de Luceros, llenas ante la mascletà. / Áxel Álvarez

El entonces concejal, ahora catedrático emérito de la Universidad de Alicante, reconoce que cuando fue nombrado «no conocía mucho la fiesta», pero su confianza con Valcárcel le facilitó las cosas. Sin embargo, el histórico presidente de la Comisión Gestora estaba «a punto de tirar la toalla», en referencia a la voluntad de dejar el cargo dadas sus relaciones complicadas el alcalde. Por suerte para el entonces concejal, Valcárcel resistió en el cargo durante las Hogueras de 1979.

En mi época, las cuestiones de seguridad no generaban tantos problemas como actualmente Andrés Llorens — Concejal de Fiestas entre 1999 y 2007

Por suerte porque Forner, ante su inexperiencia, se ayudó del presidente de la Fiesta. En este sentido recuerda, por ejemplo, que en la celebración del Desfile Folklórico Internacional, «con gente de toda la provincia», le pidió que le ayudara a organizar la cabalgata y su presencia, desde el propio balcón del Ayuntamiento, garantizó el orden en un acto con centenares de personas a través de sus indicaciones con megáfono.

«No teníamos capacidad ni experiencia para sacar aquello adelante», admite Forner, que admite que sus prioridades como concejal eran «gestionar el legado de Eusebio Sempere con la apertura del Museo de la Asegurada, mejorar las instalaciones del Archivo Municipal y crear bibliotecas en barrios». Entre su obra foguerera sí que quedó la activación de la Barraca Popular de Campoamor en 1979, «abierta, descentralizada y con conciertos gratuitos para ofrecer una alternativa». En aquella época, por cierto, aún no habían llegado las mascletás.

Sucesores

Tras la etapa de Forner al frente de Fiestas, llegó la de José María Perea, del PSOE, aunque estuvo solo un mes en el cargo y no llegó a vivir la organización de las Hogueras. Le sucedió María Dolores Marcos, fallecida hace tres años; después Tomás Vives; y José Antonio Martínez Bernicola, quien más tiempo estuvo al cargo en la Concejalía cuando el PSOE ostentó la Alcaldía, entre 1983 y 1995. Falleció en 2008.

También murió, aunque este mismo año, José Luis Pamblanco, concejal de Fiestas entre 1995 y 1999, ya con Luis Díaz Alperi, del PP, al frente del Ayuntamiento. Su sucesor fue Andrés Llorens, que había presidido la Comisión Gestora entre 1995 y 1999 y se mantuvo como edil hasta 2015, aunque no siempre al frente del área de Fiestas. El actual presidente de la comisión ejecutiva encargada de organizar el centenario de la Fiesta recuerda que como presidente de la Comisión «lo que más tiempo quitaba era la plantá de todos los monumentos, hogueras y barracas, de acuerdo con la legislación, con las medidas de seguridad y la afluencia de visitantes».

Sin embargo, admite que las cuestiones de seguridad «no generaban tantos problemas como actualmente», aunque las modificaciones de espacio de hogueras y barracas que habían crecido «sí que traía complicaciones, que se resolvían con consenso pero no con la rapidez que se pretendía».

El reto siempre fue encontrar los lugares más aptos para monumentos, hogueras y barracas Marta García Romeu — Concejala de Fiestas entre 2007 y 2011

A día de hoy, constata Llorens, «el problema aumenta porque crecen las hogueras y el número de visitantes, y la seguridad se mira con mucha más prioridad». Sin embargo, el antiguo edil dice que partió «con ventaja» en su etapa en el Ayuntamiento por haber estado anteriormente en la Comisión Gestora, experiencia que le llevó a «conocer a técnicos y los problemas más habituales» presentes en el Consistorio durante la Fiesta.

Más allá de los problemas técnicos, el exedil sitúa como «uno de los puntos negros» la disminución de artistas foguerers alicantinos, mientras que como ejemplo opuesto pone «la mejora de los llibrets, que han ganado mucha calidad en su contenido». Llorens, eso sí, mira con recelo «la masificación del centro a través de los racós, que ocasiona un problema de seguridad». Sus sucesores ya tuvieron en la seguridad y la gestión del espacio como principales exigencias en la organización de las Hogueras.

Etapa de Castedo

Marta García Romeu fue concejala entre 2007 y 2011, primero con Alperi y luego con Sonia Castedo como alcaldesa. «El gran reto siempre fue intentar encontrar los lugares más aptos para los monumentos, hogueras y barracas», explica, y apunta que «se hacían equipos de trabajo cuatro meses antes de Hogueras con bomberos, Protección Civil, Policía Local, vecinos y Federació para ver qué espacios eran los mejores».

Con la crisis económica, la principal preocupación era tener que recortar, pero no se recortó Mariano Postigo — Concejal de Fiestas entre 2011 y 2015

En aquel momento, recuerda, entró en vigor la modificación legislativa del Decreto 19/2011, para adecuar la normativa autonómica al Real Decreto 56/2010, por el que se aprobó el reglamento de artículos pirotécnicos, que establecía requisitos de seguridad relacionados con la pólvora, un aspecto que también exigió adaptación local.

Con su sucesor, Mariano Postigo, en la concejalía, se añadió un factor que complicó la celebración, que fueron los efectos de la crisis económica. «La principal preocupación era tener que recortar y no se recortó», explica el antiguo edil, que coincidió con Castedo y Miguel Valor en la Alcaldía y que además defiende la creación de una subvención a hogueras infantiles creada en aquel mandato y que «hoy se mantiene». A su vez, destaca la entrada de patrocinios privados para combatir la situación económica, y la decisión de trasladar en aquel momento la concejalía «de la Casa de la Festa a un piso alquilado de la calle San Fernando, para ahorrar más fondos».

La principal preocupación fue cumplir con la ley para habilitar espacios a las hogueras Miguel Castelló — Asesor de Fiestas entre 2015 y 2018

Postigo subraya otras problemáticas como la proliferación de castillos hinchables en las comisiones, que «se tuvieron que regular para prevenir accidentes», y señala «la importancia de los Bomberos en el diseño de los espacios para barracas y hogueras», obedeciendo «unas condiciones que se han endurecido». Las medidas de seguridad se reforzaron incluso en aspectos como los almuerzos foguerers en las comisiones. «Si había una plancha para hacer salchichas había que contar con una serie de instrumentos como extintores e incluso un informe técnico», explica.

Disparo de la mascletà en Luceros. / Alex Domínguez

Por último, el exconcejal cree que el principal problema actual en la Concejalía de Fiestas es compartido por el resto de departamentos, y se trata de «la falta de personal, que hace que los trámites se retrasen y que no se cumplan los plazos», de tal forma que se ha convertido en «un mal endémico en el Ayuntamiento de Alicante».

Del tripartito a Barcala

Con el regreso del PSOE a la Alcaldía en 2015 el alcalde, Gabriel Echávarri asumió la competencia de Fiestas, situando a Miguel Castelló como su asesor en la materia. Castelló, que actualmente es concejal socialista en el Ayuntamiento, acumulaba experiencia previa en la Comisión Gestora, y recuerda que «la principal preocupación fue procurar cumplir con la ley para habilitar espacios a las hogueras a través de la redacción de proyectos y el adelanto de subvenciones», dice en referencia al decreto autonómico 143/2015, que abordaba el desarrollo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

Las distancias entre hogueras, barracas y edificios eran el mayor problema, y lo sigue siendo ahora José Ramón González — Concejal de Fiestas entre 2018 y 2019

Las exigencias de seguridad, por tanto, eran cada vez mayores, tal como también se refleja en la ordenanza de las Fiestas Populares de la Ciudad de Alicante, aprobada en pleno a finales de 2021. En el regreso del PP a la Alcaldía en 2018, con Luis Barcala como regidor, el primer concejal de Fiestas fue José Ramón González, al frente de la organización de las Hogueras desde el Consistorio en 2018 y 2019. «El mayor problema fue el mismo que el actual: las distancias entre hogueras y barracas, entre hogueras y edificios, y se solucionó con cesiones de unos y otros y con total normalidad».

Para conseguirlo, «se tomaron medidas de protección de edificios y se colocaron lonas en los árboles, además de llevar a cabo podas supervisadas, y se llegaron a acuerdos con los bomberos y los foguerers, con los que hay que negociar todos los años». Además, recuerda medidas como «la derivación de racós de prensa y televisión a la Diputación» para «evitar aglomeraciones», un fenómeno que sigue preocupando.

La principal inquietud es que la gente disfrute de las Hogueras en Alicante con la máxima seguridad Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas desde 2023

Su sucesor, Manolo Jiménez, no ha querido participar en este reportaje. Sí que lo ha hecho la concejala actual de Fiestas, Cristina Cutanda, que expresa que su principal inquietud es «que la gente disfrute de las Hogueras con la máxima seguridad», cosa que «da tranquilidad a foguerers, a barraquers, a los que organizan la fiesta, a quienes viven en Alicante y a los que vienen a disfrutarla».

Las exigencias de seguridad, afirma, «se mejoran cada año» en un escenario en el que las visitas cada vez son más numerosas y, con ellas, las aglomeraciones y las medidas para abordarlas.