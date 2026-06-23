Hermanos Ferrández defiende a la “terreta” con una mascletà contundente

La única pirotecnia alicantina del concurso de estas Hogueras 2026 en Luceros no ha defraudado a las miles de personas concentradas este martes en torno a la fuente de Bañuls. Hermanos Ferrández, pirotecnia de oriolanos con fábrica en Beniel (Murcia), ha cumplido con nota las siempre expectativas puestas en unos clásicos entre los ganadores, con seis victorias en los últimos once fiestas. Ahí es nada.

Y lo ha hecho con un mascletà con matices, poco convencional por momentos. Con un terremoto muy potente, muy largo, aunque poco vigoroso en su transcurrir. Y con colofón al alcance de los grandes, un final en el que ha habido de todo, pero sobre todo un bombardeo intimidatorio, que ha envuelto en humo la fuente, y pasadas digitales que han reforzado su intención.

Las mejores imágenes de la mascletà de Hermanos Ferrández (23 de junio de 2026) / Rafa Arjones

Una muy buena mascletà, aunque difícil será que el jurado pueda situarla por encima de la disparada por Mediterráneo el domingo, la mejor de largo de este curso, a la espera del disparo del día de San Juan.

El espectáculo ha arrancado, tras la tradicional traca valenciana, con unas pasadas digitales en torno a la plaza, en un inicio variado, divertido por momentos, en el que se han combinado diferentes efectos aéreos.

Superados los dos minutos, ha llegado la fase más monótona del disparo, con las primeras retenciones terrestre salpicadas por truenos y silbatos. Por momentos, se ha hecho algo larga. Aunque también por las ganas de que llegase el final diseñado por Hermanos Ferrández.

Y era normal. El terremoto ha sido algo diferente a lo habitual: de gran potencia, pero escasa rapidez. Y el colofón ha sido, de largo, lo mejor: un bombardeo rotundo, con pasadas digitales que no han hecho más que darle un mayor cuerpo a una mascletà candidata a ganar otro año.

Terremoto de la mascletà de este martes, 23 de junio, a cargo de Hermanos Ferrández / Alejandro J. Fuentes

Al término, los bomberos han tenido que actuar sobre una palmera “humeante” situada justo en la zona del terremoto final.

Más cortas, a priori

Este 2026, el concurso oficial de mascletás en Luceros, que arrancó el pasado viernes con la descalificación de Crespo, contará, como máximo, con cinco aspirantes a la victoria final. Que todas esas propuestas aspiren a ganar ya dependerá de las pirotécnicas, que cumplan con las bases. Por ahora, cuatro ya optan a la victoria, con diferentes opciones.

La duración mínima de las mascletás supone el principal cambio en las bases municipales ya que, sin contar los truenos de aviso, se ha fijado en cinco minutos, treinta segundos menos que en los últimos años, con el objetivo de concentrar la pólvora en busca de disparos más intensos. La pirotecnia de Alzira no cumplió con esa exigencia el pasado viernes; los de Turis, al menos, sí lo hicieron, así como Mediterráneo este domingo, Pibierzo este lunes y Hermanos Ferrández este martes.

El tiempo máximo sigue siendo de siete minutos. Quienes se queden cortos o se excedan quedarán eliminados. El peso máximo de la materia reglamentada se fija en 150 kilos. La empresa ganadora recibirá un premio de 1.000 euros.

Seis “oficiales”

Tras la exhibición previa del pasado jueves también de Mediterráneo, que ya evidenció la calidad de una empresa dominadora, y las cuatro primeras del concurso, con Crespo, Turis y Mediterráneo, vigentes ganadores, todos ellos de Valencia, la de este lunes de los leoneses y la de este martes, con los oriolanos con fábrica en Beniel (Murcia), los últimos grandes dominadores en Luceros, con seis victorias en once ediciones. Este miércoles, día de San Juan, el concurso finalizará con Pirotecnia de Alto Palancia, de Altura, Castellón.