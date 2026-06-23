La hoguera Florida Portazgo revalida el primer premio a la mejor Ofrenda de Flores de Alicante

La hoguera Florida Portazgo ha revalidado el primer premio de la Ofrenda de Flores de las Hogueras de Alicante 2026, consolidándose como la gran vencedora de uno de los actos más emotivos de las fiestas. Tras la celebración, el domingo y el lunes, de las dos jornadas de ofrenda a la patrona de Alicante, la Virgen del Remedio, la Federació de Fogueres ha hecho público el fallo del jurado de esta tradicional cita festera.

Además de imponerse en la categoría de Ofrenda de Flores Fogueres, Florida Portazgo también ha logrado el primer puesto en Motivos Florales. Los premios de la Ofrenda de Flores 2026 se entregarán este martes 23 de junio a las 12.30 horas en el Racó de la Federació, donde se reconocerá el trabajo realizado por comisiones y barracas participantes.

Premios de la Ofrenda de Flores 2026

Ofrenda de Flores Fogueres

1. Florida Portazgo

2. Don Bosco

3. Hernán Cortés

4. Baver-Els Antigons

5. Mercado Central

6. Gran Vía-Garbinet

7. Rambla de Méndez Núñez

Ofrenda de Flores Barraques

1. Som Fills del Poble

2. La Millor de Totes

3. Els Vint en Copes

Motivos Florales

1. Florida Portazgo

2. Don Bosco

3. Gran Vía-Garbinet

4. Baver-Els Antigons

5. Mercado Central

6. Parque Plaza Galicia

7. San Fernando.