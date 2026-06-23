Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alicante ratonera HoguerasCaso Les NausOla de calorHorarios CremàDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

En Directo

Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: estos son los horarios definitivos de la Cremà 2026

Programa de actos Hogueras 2026

Programa de actos Hogueras 2026

Alex Domínguez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lydia Ferrándiz

Alejandro J. Fuentes

Manuel Lillo

Borja Campoy

C. Pascual

La ciudad ya vive las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ya están en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás se disfruta en la plaza de los Luceros. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Hoy, además del disparo desde Luceros, tendrá lugar el Desfile Folclórico Internacional.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents