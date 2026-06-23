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Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: estos son los horarios definitivos de la Cremà 2026
La ciudad ya vive las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ya están en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás se disfruta en la plaza de los Luceros. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.
El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Hoy, además del disparo desde Luceros, tendrá lugar el Desfile Folclórico Internacional.
Borja Campoy
Horario y recorrido del Desfile Folclórico Internacional de las Hogueras de Alicante
El acto arranca este martes a las 19 horas con delegaciones de la provincia, fiestas de otros puntos de España y comunidades de Ucrania, Uruguay, Venezuela, México, Georgia, Argentina, Bolivia o Paraguay.
Toni Cabot
OPINIÓN | LA ATALAYA
Este año, tampoco
Fiesta y convivencia continúan en estas hogueras sin poder darse la mano, tal y como refleja el debate urbano que, también en esta edición, se ha instalado en torno a la festividad de San Juan.
Manuel Lillo
La proliferación de racós y discotecas dificulta el tránsito seguro por las calles de Alicante en Hogueras
La invasión de las aceras por parte de los espacios en buena parte dedicados al ocio nocturno ocasiona aglomeraciones, con críticas por sus efectos, sobre todo en personas con movilidad reducida.
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