Hogueras de Alicante 2026, últimas noticias en directo: estos son los horarios definitivos de la Cremà 2026

La ciudad ya vive las Hogueras de Alicante 2026. Los monumentos ya están en las calles y el inconfundible olor a pólvora de las mascletás se disfruta en la plaza de los Luceros. INFORMACIÓN te ofrece toda la información de la Fiesta, en directo, además de los mejores vídeos y fotografías de estos días.

El programa de las Hogueras es muy extenso y casi todos los días hay actos que puedes consultar aquí. Hoy, además del disparo desde Luceros, tendrá lugar el Desfile Folclórico Internacional.

Borja Campoy Desfile Folklórico Internacional de las Hogueras de Alicante / Pilar Cortés Horario y recorrido del Desfile Folclórico Internacional de las Hogueras de Alicante El acto arranca este martes a las 19 horas con delegaciones de la provincia, fiestas de otros puntos de España y comunidades de Ucrania, Uruguay, Venezuela, México, Georgia, Argentina, Bolivia o Paraguay. Lee la noticia completa

Toni Cabot El videoanálisis de Toni Cabot sobre la ocupación masiva de la vía pública de racós y barracas en las Hogueras de Alicante / INFORMACIÓNTV OPINIÓN | LA ATALAYA Este año, tampoco Fiesta y convivencia continúan en estas hogueras sin poder darse la mano, tal y como refleja el debate urbano que, también en esta edición, se ha instalado en torno a la festividad de San Juan. Lee la opinión completa