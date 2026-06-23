Pérez Llorca y Pilar Bernabé, de confidencias en su segunda mascletà en Luceros

Segunda jornada en la mascletà de Luceros para el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y para la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Ambos han mantenido un buen rato de conversación antes de que comenzaran los disparos, tiempo en el que se les ha visto compartir confidencias y bromear, en un tono mucho más distendido que el que les permiten habitualmente sus responsabilidades. El jefe del Consell mantiene su agenda en Alicante desde el pasado sábado y ha acudido a los espectáculos pirotécnicos del domingo y de este martes, mientras siguen creciendo las dudas entre los dirigentes valencianos del PP por la frialdad que mantiene con él el líder nacional de su formación, Alberto Núñez Feijóo, que continúa sin confirmarlo como cabeza de cartel para las próximas elecciones autonómicas.

La otra gran protagonista política de este martes ha sido Bernabé, que ha acudido acompañada por el subdelegado en la provincia, Manuel Pineda, que únicamente se ha perdido una de las seis mascletás celebradas en lo que va de Hogueras. La delegada del Gobierno acudió el primer día, el pasado jueves 18, después de acompañar en un acto en Alicante al ministro Ángel Víctor Torres. Este martes ha repetido, por lo que Bernabé, que aspira el próximo año a ser la alcaldesa de València, ha doblado en presencia a su compañera en el PSPV-PSOE Diana Morant, que busca, por su parte, ser presidenta de la Comunidad Valenciana.

La presencia del PP ha vuelto a ser la más numerosa en Luceros, con el estreno del vicepresidente tercero y conseller, Vicente Martínez Mus, que ha acompañado a los dos consellers alicantinos, José Antonio Rovira y Marián Cano, habituales en las mascletás. La comitiva popular ha vuelto a contar un día más con la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y del presidente de la Diputación, Toni Pérez.

Una de las novedades del PP la ha protagonizado Cayetano García, situado tras la dana como secretario autonómico de Economía, en el área que encabeza Rovira, tras empezar la legislatura formando parte del núcleo duro del expresidente Carlos Mazón, junto a José Manuel Cuenca y Santiago Lumbreras. Ninguno de ellos tres, Mazón, Cuenca y Lumbreras, ha aparecido estas Hogueras en la zona de autoridades de Luceros, tras haber estado entre los principales protagonistas políticos de los años anteriores.

Otros rostros populares han sido los del alcalde de La Nucia y diputado provincial, Bernabé Cano, que ha compartido espacio con su hermana, la consellera Marián Cano, los secretarios autonómicos Raúl Mérida, Javier Sendra, Vicente Ordaz y Carlos Gil, a su vez secretario general del PPCV, la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, o el alcalde de Busot, Alejandro Morant. Pérez Llorca ha compartido tiempo con ellos y también con la Fallera Mayor de 2025, Berta Peiró, y con la “influencer” Sheila Vicente.

En cuanto al PSOE, los socialistas han recuperado presencia este martes después de que el lunes, tras conocerse la sentencia contra José Luis Ábalos, su única participación recayera casi exclusivamente en el grupo municipal de Ana Barceló. Los socialistas han contado con la presencia, entre otros, de Bernabé, Pineda o la diputada autonómica Yaissel Sánchez. Durante su paso este martes por Alicante, la delegada del Gobierno ha sido preguntada por la condena a Ábalos, a lo que ha respondido hablando del aforamiento de Mazón en las Cortes.

Compromís ha ganado presencia esta jornada. Los valencianistas han contado con su síndic en el parlamento autonómico, Joan Baldoví, que ha presenciado su segunda mascletà de este año en Luceros. Ha estado acompañado por los diputados en las Cortes Carlos Esteve y Francesc Roig y por los concejales con los que cuentan en Alicante, Rafa Mas y Sara Llobell. En cuanto a Vox, han acudido el diputado autonómico José Muñoz y los ediles locales Carmen Robledillo, Óscar Castillo y Juan Utrera.

Otras personalidades que han presenciado el espectáculo ofrecido por Hermanos Ferrández han sido el presidente del Centenario de las Hogueras, Andrés Llorens, el presidente de Hosbec, Fede Fuster, el CEO de Suma Gestión Tributaria, José Antonio Belso, el presidente de Ineca, Alfredo Millá, la secretaria general de CEV Alicante, Ana Gosálvez, o el secretario técnico del Hércules, Paco Peña.