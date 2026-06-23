Mascletà de hoy en Alicante: Hermanos Ferrández vuelve a Luceros

Las Hogueras de Alicante 2026 viven su cuarta jornada y la pólvora volverá a la plaza de los Luceros. A las 14.00 horas comenzará la quinta mascletà del concurso de este año donde vuelven los murcianos Hermanos Ferrández, que intentarán volver a alzarse con el título que levantaron en 2023.

No lo van a tener fácil después de la inesperada sorpresa que dieron ayer los leoneses de Pirotecnia Pibierzo y la gran mascletà que, una vez más, dispararon Fuegos Artificiales del Mediterráneo, ganadores en 2024 y 2025.

El viernes Pirotecnia Crespo abría el certamen de la pólvora desde la famosa plaza con un disparo demasiado corto, que no logró entrar en el certamen, y con un inicio atropellado en el que las primeras explosiones, tras los reglamentarios avisos, empezaron a sonar antes de que las Belleas del Foc pudieran decir el tradicional “senyor pirotècnic, pot començar la mascletà”. Mientras que el sábado Pirotecnia Turis tampoco convenció a los alicantinos con su propuesta.

El miércoles será la última jornada de mascletás desde Luceros y los encargados de cerrar el ciclo de este año será la Pirotecnia de Alto Palancia.

Calendario de las mascletás de 2026

Estas son todas las mascletás que entran en concurso este año: