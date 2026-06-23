Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica Pedro EspaderoJurado Hogueras EspecialNoche más cálidaZorro negro en AspeHorarios CremàDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

Olivares, a los hoteleros de Alicante: "Nos tienen que escuchar, las Hogueras les producen muchos ingresos"

El presidente de la Federació aboga por reunirse con el sector para buscar una fórmula en la que los empresarios contribuyan con la Fiesta y asegura tener la "clave" para solucionar la situación actual

David Olivares comparte las Hogueras en el Racó de Información TV

David Olivares comparte las Hogueras en el Racó de Información TV

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

David Olivares responde a la asociación provincial de hoteleros después de que el sector haya rechazado "de plano" realizar una mayor contribución en la fiesta, alegando que cuenta con "ingresos límite". El presidente de la Federació de Fogueres ha asegurado que los empresarios "tienen que escuchar" y ha recordado que la Fiesta "les produce muchos ingresos".

Por ello, Olivares ha abogado por celebrar un encuentro en el que abordar conjuntamente una fórmula para que el sector pueda contribuir con las Hogueras de tal forma que ambas partes salgan beneficiadas de la operación. "Tengo la clave y pienso ponerla encima de la mesa", ha manifestado el presidente de la Federació, aunque no ha concretado de cuál se trata.

Los hoteleros aseguran tener "ingresos límite"

Las declaraciones de Olivares llegan después de que los empresarios hoteleros de Alicante, que se mostraron descontentos con el Ayuntamiento por la limpieza durante estos días, hayan rechazado realizar una mayor contribución con las Hogueras, tras la expresa petición realizada desde la Federació de Fogueres. La asociación provincial aseguró este lunes que "el sector tiene los márgenes al límite" y apuntó que, sin los alojamientos turísticos, la Fiesta tendría "una repercusión mucho menor" de la que tienen. "Arriesgamos nuestro capital los 365 días del año, las Hogueras duran cinco días", señalaron desde el colectivo que preside Luis Castillo.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a las voces dentro de la Fiesta que piden una mayor colaboración a hoteles y negocios de hostelería, que se benefician de las Hogueras con habitaciones hasta a 500 euros la noche y reservas agotadas, la APHA tachó de "falta de empatía y de visión empresarial preocupante" que se "señale con el dedo" a los negocios locales "acusándolos de no ayudar". La patronal "rechaza de plano las exigencias económicas a un sector con márgenes al límite" y añadió: "No somos el enemigo, somos el motor”.

Hogueras de Alicante 2026

En INFORMACIÓN puedes consultar toda la actualidad de las Hogueras de Alicante 2026:

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents