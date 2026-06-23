Olivares, a los hoteleros de Alicante: "Nos tienen que escuchar, las Hogueras les producen muchos ingresos"

David Olivares responde a la asociación provincial de hoteleros después de que el sector haya rechazado "de plano" realizar una mayor contribución en la fiesta, alegando que cuenta con "ingresos límite". El presidente de la Federació de Fogueres ha asegurado que los empresarios "tienen que escuchar" y ha recordado que la Fiesta "les produce muchos ingresos".

Por ello, Olivares ha abogado por celebrar un encuentro en el que abordar conjuntamente una fórmula para que el sector pueda contribuir con las Hogueras de tal forma que ambas partes salgan beneficiadas de la operación. "Tengo la clave y pienso ponerla encima de la mesa", ha manifestado el presidente de la Federació, aunque no ha concretado de cuál se trata.

Los hoteleros aseguran tener "ingresos límite"

Las declaraciones de Olivares llegan después de que los empresarios hoteleros de Alicante, que se mostraron descontentos con el Ayuntamiento por la limpieza durante estos días, hayan rechazado realizar una mayor contribución con las Hogueras, tras la expresa petición realizada desde la Federació de Fogueres. La asociación provincial aseguró este lunes que "el sector tiene los márgenes al límite" y apuntó que, sin los alojamientos turísticos, la Fiesta tendría "una repercusión mucho menor" de la que tienen. "Arriesgamos nuestro capital los 365 días del año, las Hogueras duran cinco días", señalaron desde el colectivo que preside Luis Castillo.

En cuanto a las voces dentro de la Fiesta que piden una mayor colaboración a hoteles y negocios de hostelería, que se benefician de las Hogueras con habitaciones hasta a 500 euros la noche y reservas agotadas, la APHA tachó de "falta de empatía y de visión empresarial preocupante" que se "señale con el dedo" a los negocios locales "acusándolos de no ayudar". La patronal "rechaza de plano las exigencias económicas a un sector con márgenes al límite" y añadió: "No somos el enemigo, somos el motor”.