Esto es lo que opinan los alicantinos de la mascletà: “Tenía armonía pero le ha faltado fuerza”

La pirotecnia de los Hermanos Ferrández ha firmado una mascletà este martes 23 de junio con 150 kilos de pólvora, un arranque digitalizado, pitos tritonos y un desarrollo progresivo diseñado para crecer en intensidad hasta desembocar en el tradicional terremoto final. El espectáculo ha seguido una estructura claramente planificada, con un inicio técnico y un ritmo ascendente que buscaba consolidar la tensión sonora a lo largo de todo el disparo.

Entre el público, las valoraciones han sido variadas aunque en su mayoría positivas. Muchos alicantinos han coincidido en que “tenía armonía pero le ha faltado fuerza”, señalando especialmente que el terremoto final no ha alcanzado la contundencia esperada y que el arranque podría haber sido más potente. Aun así, la mayor parte de asistentes la han calificado como una “muy buena” mascletà, destacando su equilibrio general pese a esos matices en la intensidad.